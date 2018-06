Las princesas de Disney estarían detrás de nueva filtración de Facebook

Agrandar Imagen Ian Knighton/CNET

Una encuesta (quiz) en Facebook dejó la información privada de más de 120 millones de usuarios a la vista pública sin su consentimiento, de acuerdo con Inti De Ceukelaire, un especialista en seguridad.

La vulnerabilidad se presentó en una aplicación desarrollada por Social Sweethearts y que funcionaba a manera de encuesta con la que los usuarios podían ingresar sus datos y determinar qué personaje de Disney eran (Which Disney princess are you?). Facebook confirmó la vulnerabilidad y dijo ya haberla cerrado como parte de su programa de recompensas.

Ceukelaire dice que descubrió el problema cuando hizo la encuesta como cualquier otro usuario y notó que el app estaba recabando información personal de los usuarios —como publicaciones, fotos y lista de amigos—, la subía a Internet y se podía visualizar por cualquier tercero que lo solicitara.

El investigador dice que notificó a Facebook el 22 de abril y para el 25 de junio la vulnerabilidad ya había desaparecido. Como parte del programa de recompensas, Facebook ofreció dar US$4,000 a Ceukelaire, pero el experto optó por donar la recompensa a la organización Freedom of the Press Foundation.



El investigador y Facebook no tienen una cifra exacta de los afectados y Social Sweethearts no ofrece una lista de usuarios en su quiz, pero Ceukelaire afirma que son 120 millones de usuarios activos utilizando la encuesta. La empresa detrás del quiz dijo que no tiene evidencia de que la información haya sido vista por terceros y asegura haber mejorado su seguridad para evitar que vuelva a suceder.

Facebook dijo que ya bloqueó el acceso del quiz y reinició los inicios de sesión, por lo que si un usuario quiere volver a ingresar a realizar esta encuesta, tendrá que volver a iniciar sesión y darle autorización a la información.

Esta vulnerabilidad se da a conocer luego de que Facebook comenzó un programa de recompensas para encontrar aplicaciones de terceros con bugs o problemas de seguridad que den pie a la filtración de información privada de los usuarios. Este programa comenzó luego del escándalo por Cambridge Analytica.