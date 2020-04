Facebook activa un modo silencioso para que te libres de las redes sociales

Imagen de Pixabay/Ilustración por CNET

Los usuarios de Facebook que están pasado más tiempo en la red social por la cuarentena ahora tienen una herramienta para moderar su uso del app. El 9 de abril, la red social lanzó una nueva función llamada en inglés "Quiet Mode" (algo así como Modo Silencioso) que apaga las notificaciones y te ayuda a agendar una pausa en tu uso de la red.

Facebook

La nueva herramienta es un ejemplo de los intentos de Facebook por paliar las consecuencias negativas de la redes sociales en un momento en que la gente practica el distanciamiento social. Varios estudios muestran que el uso indiscriminado de las redes sociales puede desatar problemas mentales como ansiedad y depresión, especialmente entre los adolescentes.

Para usar el Modo Silencioso tienes que ir al menú de configuración de facebook y hacer clic en "Your Time on Facebook" (Tiempo que has pasado en Facebook). Luego ve a "Manage your time" (Gestiona tu tiempo) para programar Quiet Mode por el tiempo que quieras, o usarlo de inmediato. Cuando intentes usar el app te dirá cuánto tiempo te queda de tu pausa, aunque también te da la opción de usar Facebook por 15 minutos. La red social está lanzando Quiet Mode en todo el mundo y en principio solo estará disponible para iPhones. La versión para Android saldría en mayo.

Con la colaboración de Gabriel Sama.