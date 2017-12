Messenger Kids es el primer app de Facebook dedicado a los niños

Facebook

Es difícil ser papá o mamá de un niño para quien tecnología es algo natural.

Ellos han aprendido a comunicarse principalmente a través de los celulares, las tabletas y las laptops, y sobre todo mediante las aplicaciones de las redes sociales. Esto, claro, conlleva la probabilidad que los hijos podrían ser expuestos a cosas inapropiadas en línea que los papás no hayan primero podido revisar o aprobar, como pasó recientemente en YouTube.

Este lunes, Facebook anunció una nueva aplicación llamada Messenger Kids para ayudar a los padres de familia en la labor de controlar el acceso de sus hijos a las plataformas digitales. Messenger Kids es, según la empresa, un app para chat y videollamadas creado para que sea divertido de usar para los niños al mismo tiempo de incluir controles para los papás.

El app ofrecerá filtros, máscaras y stickers que los niños pueden usar en sus videollamadas y fotos. Pero este contenido y las funciones de chats por mensajes y videos sólo se podrán utilizar con las personas aprobadas por los padres. Por ejemplo, los papás podrían solamente permitir la comunicación con los amigos del colegio del hijo y sus familiares, como los abuelos, primos y tíos. Los niños no podrán conectarse con personas que no estén pre-aprobadas por los papás, y hasta los mismos niños podrán bloquear a las personas que quieran, asegura Facebook.

Actualmente, la política de Facebook no permite que niños menores de 13 años abran una cuenta en la red social y, por ende, usar el app Messenger que está vinculado al perfil de los usuarios de Facebook, que ya suma más de 2,000 millones de usuarios mensuales.

Sin embargo, con Messenger Kids -- el primer app de la empresa para niños -- Facebook busca hacerse un lugar en el mercado de contenido y aplicaciones para un grupo que representa usuarios futuros de la plataforma insignia.

Con el control que le da a los papás Facebook quiere evitar los problemas de contenido inapropiado que recientemente surgieron en lugares como YouTube. La versión para niños de la plataforma de streaming de video, YouTube Kids, no llegó a filtrar algunos videos que mostraban imágenes perturbadoras a los niños. Por ende, su matriz Google se vio obligada a eliminar 150,000 videos tras reportar la pérdida de anunciantes.

Además de poder controlar los contactos de los niños, la mamá, el papá y los hijos podrán también reportar contenido inapropiado. El app Messenger Kids notificará a los padres cuando su hijo o hija marque algún contenido como inapropiado y si su hijo o hija compartió algo inapropiado con otros. Facebook dijo que su plataforma también podrá detectar contenido abusivo e inapropiado, incluyendo imágenes y videos, que violan sus normas comunitarias y eliminarlos de la cuenta.

Según Facebook, la compañía trabajó con un grupo de expertos en desarrollo infantil para crear Messenger Kids. La compañía agregó que probó el app con niños sobre todo de entre 6 y 11 años, lo que podría señalar que la compañía piensa que el app es apropiado para niños de al menos 6 años de edad.

La compañía añadió que cuando los niños cumplan 13 años no los pasará automáticamente al app de Messenger, un app que cuenta con más de 1,200 millones de usuarios mensuales. Sin embargo, Facebook sí recolectará los datos de uso de Messenger Kids para mejorar el app y organizar la información que muestra en la interfaz. Sin embargo, la empresa dijo que no usará estos datos para dirigir campañas de publicidad a los padres u otros familiares. De hecho, Facebook dice que no colocará publicidad ni habrán compras dentro del app.

Messenger Kids será gratis y llegará primero a iOS, solo en Estados Unidos en inglés. Facebook dice que podrían "considerar" añadir el idioma español en el futuro. Asimismo, dijo que pronto habrá una versión para Android y Kindle.