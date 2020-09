Facebook Messenger, Instagram te dejarán chatear sin cambiar de app

Angela Lang/CNET

Los usuarios de Facebook Messenger podrán chatear con personas que estén en Instagram sin tener que descargar una nueva aplicación y viceversa, algo con lo que se busca vincular ambos servicios más estrechamente.

Instagram y Facebook Messenger seguirán siendo aplicaciones independientes y las bandejas de entrada de los usuarios permanecerán separadas, dijeron las empresas. No obstante, la nueva opción de mensajería podría cambiar la forma en que las personas se mantienen en contacto con sus familiares y amigos a través de las redes sociales, algunos de los cuales pueden estar usando Facebook pero no Instagram. Más de 3,000 millones de personas inician sesión en una de las aplicaciones de Facebook cada mes. Facebook también ha estado trabajando en una forma para que los usuarios de WhatsApp puedan chatear con los usuarios de Facebook Messenger e Instagram, pero no está claro cuándo se completará ese esfuerzo.

Facebook e Instagram dicen que están respondiendo a un cambio en la forma en que las personas se comunican en las redes sociales. Más personas están chateando en espacios privados en línea, como aplicaciones de mensajería, en lugar de publicar comentarios públicamente.

"Uno de los mayores puntos débiles de las aplicaciones de mensajería es administrar las conversaciones entre múltiples aplicaciones ... es una molestia", dijo Loredana Crisan, quien lidera el diseño de productos en Facebook Messenger, en una conferencia de prensa virtual. Alrededor del 70 por ciento de las personas encuestadas por Facebook dijeron que usaban tres o más aplicaciones de mensajería a la vez, según Crisan. A veces, la gente ni siquiera puede recordar dónde encontrar una conversación en particular.

Los planes de Facebook para integrar sus servicios de mensajería ya han provocado preocupaciones de monopolio, privacidad y seguridad. La creciente popularidad de las aplicaciones de mensajería también podría hacer que sea más difícil para las redes sociales moderar el contenido que incluye discursos de odio, acoso y otros comentarios ofensivos.

Facebook se ha enfrentado a los llamadas de políticos, celebridades e incluso de Chris Hughes, uno de sus cofundadores, para separar Instagram y WhatsApp de Facebook. Los críticos argumentan que Facebook tiene demasiado poder, lo que representa una amenaza para la democracia y la privacidad de sus usuarios. Facebook, por su parte, dice que no cree que la división de la empresa haga que la red social sea más responsable de sus problemas más difíciles, como combatir la información errónea y hacer un mejor trabajo para proteger los datos de los usuarios.

La red social también está tratando de cifrar los mensajes en todos sus servicios de mensajería de forma predeterminada, lo que significa que solo los usuarios pueden leer los mensajes. Los mensajes de WhatsApp ya están encriptados de extremo a extremo, pero ese no es el caso en Facebook Messenger o en los mensajes directos de Instagram. Facebook Messenger tiene una función opcional llamada Conversaciones secretas que permite a los usuarios enviar mensajes cifrados. Los políticos estadounidenses han expresado su preocupación de que agregar cifrado de extremo a extremo a todas sus aplicaciones de mensajería hará que sea más difícil atrapar a depredadores de niños o terroristas que abusan de estos servicios.

Lee más: El cofundador de Facebook hizo un llamado a dividir la gigante de redes sociales

"Queremos dedicar mucho tiempo a asegurarnos de que todos esos sistemas sean correctos, por lo que es difícil dar un cronograma de cuándo llegará esto porque no se basa en ningún plazo", dijo Crisan.

Los esfuerzos de Facebook para integrar sus propias aplicaciones de mensajería también podrían sentar las bases para un futuro en el que sea posible chatear con alguien en una red social rival como Twitter, Snapchat o TikTok sin tener que descargar otra aplicación. Pero la interoperabilidad entre redes sociales aún sería increíblemente difícil de lograr porque varias aplicaciones tienen diferentes funciones y protecciones de seguridad. Los empleados de la compañía compararon la integración entre Facebook Messenger y el mensaje directo de Instagram con el correo electrónico, donde puedes enviar mensajes a diferentes cuentas sin tener que registrarte en un nuevo servicio.

"Estamos dando prioridad a que estas cosas funcionen desde dentro de la familia de Facebook", añadió Vishal Shah, jefe de producto de Instagram. "Puede que en el futuro haya oportunidades para ampliarlas más ampliamente, pero no quiero subestimar la ... dificultad de intentar hacer eso".

Facebook dijo que la capacidad de enviar mensajes a las personas a través de Instagram y Facebook Messenger junto con nuevas funciones se lanzará en dispositivos móviles, pero hay planes para introducir estas nuevas herramientas en computadoras de escritorio. La empresa implementará esta nueva opción en algunos países antes de expandirse a nivel mundial. Facebook no especificó qué países recibirán estas nuevas herramientas el miércoles 30 de septiembre.

Los usuarios de Instagram y Facebook Messenger deberán cambiar la configuración de las aplicaciones para poder chatear con sus amigos y familiares a través de estos servicios. En Messenger, hay una forma de optar por chatear con los usuarios de Instagram en una sección llamada "Entrega de mensajes". En Instagram, la configuración se encuentra en una sección llamada "Controles de mensajes".

Facebook

Nuevas funciones y controles de privacidad

Facebook e Instagram también están lanzando 10 nuevas funciones de mensajería, incluido un "modo de desaparición" (vanishing mode) para que tus mensajes desaparezcan después de que se vean o cuando cierras un chat. Shah dijo que Facebook aún tiene acceso a contenido efímero en caso de que un usuario reporte un mensaje que se desvanece en la red social por violar sus reglas.

Los servicios de mensajería también te permitirán enviar selfie stickers, un híbrido de un Boomerang (un video corto que se repite), emoji y selfies. También podrás ver videos en Facebook Watch, IGTV y Reels con tus amigos y familiares.

Instagram

Algunas de las nuevas herramientas se lanzarán para los usuarios de Instagram antes de que estén disponibles en Messenger. Instagram también está agregando funciones que ya estaban disponibles en Messenger a su servicio de mensajería directa. Eso incluye la capacidad de responder a un mensaje específico en un chat grupal y reenviar mensajes a hasta cinco amigos o grupos.

Facebook ha estado bajo más escrutinio después de que surgieron revelaciones en 2018 de que la consultora política del Reino Unido Cambridge Analytica recopiló datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su permiso. La red social dijo que los anunciantes no podrán orientar los anuncios en función de lo que dice en sus mensajes en Messenger e Instagram.

Facebook dijo que la configuración de privacidad dentro de las aplicaciones de Instagram y Facebook Messenger permitirá a los usuarios controlar quién llega a su lista de chats, quién va a su carpeta de solicitud de mensajes y quién no puede enviarles mensajes o llamarlos. Un usuario de Instagram, por ejemplo, puede optar por no recibir mensajes de usuarios de Facebook. También pueden bloquear a alguien en ambas aplicaciones para que no chatee con ellos.

Facebook ha estado integrando las aplicaciones que posee de otras formas. Esta semana, la compañía dijo que estaba probando una herramienta llamada Account Center (o centro de cuentas) que permitirá a los usuarios compartir una historia (un video o foto que desaparece en 24 horas) tanto en Instagram como en Facebook al mismo tiempo e incluye una opción de inicio de sesión único.