Todos tus recuerdos en Facebook ahora tienen un hogar definido

Facebook Memories, la función que destaca tus publicaciones de años atrás, ahora tiene una sección definida dentro de Facebook para que la visites cuando te plazca.

Si gustas de evocar tus antiguas publicaciones, te dará gusto saber que esta función incluye publicaciones importantes durante el mismo día pero de años pasados, personas con las que hiciste amistad, recapitulación de momentos pasados en formato de video y recuerdos que quizás hayas omitido.

Esta sección está accesible desde la nueva pestaña de Recuerdos en la parte izquierda de tu News Feed si visitas desde el app móvil, o desde la pestaña Más en Facebook para escritorio. También, estas publicaciones las puedes encontrar si visitas el enlace facebook.com/memories, desde las notificaciones o en mensajes.

Facebook dice que 90 millones de personas utilizan la función "On This Day" y que investigaciones de la red social indican que este tipo de publicaciones tienen un impacto positivo en el ánimo de las personas. On This Day ya lleva más de dos años funcionando y Facebook asegura que trabaja para evitar que los recuerdos sean aquellos que no te alegrarías de ver (como imágenes con una ex pareja), y por eso agradecen la retroalimentación de los usuarios.

Si quieres evitar estos recuerdos o ayudar a Facebook a que te sugiera mejores publicaciones, acá te contamos todo: