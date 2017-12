Facebook es la mejor compañía donde trabajar –otra vez

Si trabajas en Facebook, considérate una persona muy afortunada.

Y no solo por las comidas gratuitas, la atención médica en el lugar de trabajo y los beneficios para padres primerizos. Sin embargo, es probable que sean esas cosas un factor determinante para nombrar al gigante de las redes sociales como el mejor lugar para trabajar en 2018, según el sitio de empleos Glassdoor. Y no es la primera vez, sino que Facebook ha gozado de la posición número 1 por tercer año consecutivo. La lista de Glassdoor está determinada por los comentarios de los propios empleados de cada compañía.

Si no trabajas en Facebook, aún puede haber esperanza para ti. Glassdoor dijo que hay 40 recién llegados en la lista de este año, incluido el fabricante de videojuegos Blizzard Entertainment (en el número 28 de la lista) y la operadora inalámbrica T-Mobile (79). También hay tres veteranos que han logrado estar en la lista cada año desde su presentación hace 10 años, incluida la firma de consultoría de gestión Bain & Company (posición 2), el gigante de búsquedas Google (posición 5) y Apple (en la posición 84).

Ciertamente, las compañías trabajan arduamente para hacer que sus lugares de trabajo sean lo más atractivos posible para retener a empleados con talento, pero hay algo realmente tentador al pensar que la cadena de hamburguesas In-N-Out Burger ocupó el puesto 4 en la lista.

Estos son los 20 primeros en la lista:

1. Facebook

2. Bain & Company

3. Boston Consulting Group

4. In-N-Out Burger

5. Google

6. lululemon

7. HubSpot

8. World Wide Technology

9. St. Jude Children's Research Hospital

10. Ultimate Software

11. SAP

12. McKinsey & Company

13. Keller Williams

14. E. & J. Gallo Winery

15. Salesforce

16. Power Home Remodeling

17. Delta Air Lines

18. Academy Mortgage

19. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

20. H E B