Facebook 'mata' a usuarios con función conmemorativa

Por un momento este viernes, Facebook estuvo de luto.

Este viernes por la tarde Facebook accidentalmente publicó en las páginas de muchos usuarios un mensaje que dio la impresión de que la persona había muerto. El mensaje intentaba darle confort a los familiares y amigos del usuario que entre todos podrían seguir conmemorándolo. El problema fue que el mensaje apareció en los perfiles de personas que aún están vivitas y coleando, como el mismo presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg.

Facebook says CEO Mark Zuckerberg is dead (he's not) pic.twitter.com/yqPwUcVCRp