Foto de Facebook

Facebook dejará de pagar a los creativos y creadores de video en vivo a través de Facebook Live, al tiempo que la red social más grande del mundo se concentrará en otras formas de hacer crecer su plataforma de video por streaming.

De acuerdo con Recode, diversas marcas que publicaban contenido pagado en Facebook Live, ya no están recibiendo una actualización al contrato inicial, el cual comenzó en la primavera del año pasado.

El reporte dice que algunas de las marcas, celebridades y creativos que recibieron el contrato hace un año, puede que reciban una renovación de contrato, pero esto no quiere decir que todos los que tenían un contrato el año pasado lo vayan a tengan en esta ocasión.

En lugar de estos videos casuales --BuzzFeed, una de las plataformas que supuestamente recibió dinero para crear videos amateur, hacía videos de todo tipo, incluso hizo uno de sandías explosivas-- Facebook quiere apostar por la creación de videos más profesionales, dice Recode.

Recode dice que Facebook ya no pagará porque el dinero invertido no es lo suficiente tomando en cuenta el tiempo y recursos para producir los videos casuales. De acuerdo con The Wall Street Journal, Facebook pagó US$50 millones divididos en 140 contratos.

El reporte dice que el empuje de Facebook en la creación de videos en vivo orilló a los medios involucrados en los contratos a crear nuevos equipos dedicados a ello. The New York Times, por ejemplo, contrató a siete personas dedicadas a Facebook Live, dice Recode. Sin embargo, fuentes del sitio dicen que los contratos de Facebook nunca fueron pensados para largo plazo.