Facebook Dating se retrasa en Europa por problemas de privacidad

Si resides en Europa, no podrás usar la aplicación de citas, Facebook Dating –al menos por ahora.

Según un reporte de TechCrunch del 12 de febrero, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC por sus siglas en inglés) dijo que Facebook retrasó el lanzamiento europeo de su app citas Facebook Dating, previsto para el 13 de febrero, después de que el organismo expresara en un comunicado sus preocupaciones en torno a la privacidad del app.

"Estamos muy preocupados, ya que no teníamos ninguna información sobre el lanzamiento de este producto en Europa. Facebook no informó de sus intenciones de lanzar esta nueva aplicación", dijo la DPC en el comunicado. "Nuestras dudas se basan en que no recibimos ningún tipo de información o documentación sobre cómo se gestionará la privacidad o cómo se cumplirá con normativa sobre la protección de datos".

Según el reporte, agentes de la DPC acudieron recientemente a las oficinas de Facebook en Dublín para obtener información sobre su aplicación de citas y solicitar la documentación e información pertinente para dar luz verde al servicio una vez que comprueben que cumple con las normas de protección de datos de la Unión Europea.

Una portavoz de Facebook dijo a TechCrunch que es importante para ellos que el lanzamiento de su app de citas en Europa sea correcto y por ello se tomarán un poco más de tiempo "para asegurarnos de que el producto esté listo para el mercado europeo".

Facebook Dating funciona de forma independiente de tu perfil de Facebook, aunque sí utiliza tu información para realizar sugerencias de personas con base en tus intereses, eventos y ubicación. Actualmente, el servicio está disponible en 20 países incluidos Estados Unidos y Colombia, pero por el momento se desconoce cuándo llegará a Europa.

