Facebook anunció este martes que comenzará a probar el uso de música en videos en algunos mercados con la esperanza de poder propagar su uso.

Esto será posible porque han comenzado a colaborar legalmente con las discográficas en todo el mundo para traer más experiencias que incluirán música a la plataforma, escribieron en un blog Tamara Hrivnak, la líder del grupo del desarrollo de acuerdos musicales de Facebook, y Fred Beteille, el líder del grupo de productos que involucran los derechos musicales de un autor.

Esto significa que pronto podrás subir, y Facebook no eliminará, el video de baile de tu boda o el de los cumpleaños de tus hijos. Si no lo habías notado, los videos originales con música disponible en Facebook normalmente provienen de otras plataformas como YouTube. Eso fue porque Facebook no tenía los acuerdos firmados con las discográficas y publicadores de música para distribuir sus composiciones. Pero Hrivnak y Beteille indican que esa política comenzará a cambiar.

Y, para mostrar las posibilidades musicales en la plataforma y la variedad de videos que se podrán hacer con música, Facebook ha lanzado una función para cantar en playback, es decir, para hacer lip sync. Están disponibles ya las pistas de artistas como Guns N' Roses ("Welcome to The Jungle"), Camila Cabello ("Havana"), Ed Sheeran ("Happier") y Drake ("God's Plan"). Podrás grabarte en vivo cantando en playback, agregar una descripción y filtros, y luego compartirlo con tus amigos.

Facebook lleva varios años impulsando a sus 2,200 millones de usuarios mensuales a crear más videos originales. En 2014 la compañía explicó que los videos subidos directamente a Facebook son una parte importante del noticiero, el News Feed, y que buscan seguir aumentando los videos móviles.