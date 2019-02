Facebook llevará Internet inalámbrico 5G a hogares de California

Este año, Facebook tiene una misión importante para la feria móvil más grande del mundo, el Mobile World Congress: correr la voz sobre su visión de conectar el mundo.

Facebook es una cara familiar en el MWC, pues suele hacer una presentación cada año en Barcelona. El lunes, la compañía compartió una serie de actualizaciones de su equipo de conectividad, incluida una asociación a través de la cual Facebook está llevando Internet inalámbrico 5G a Alameda, California.

Common Networks, una empresa estadounidense, ofrece un servicio de Internet de ultra alta velocidad para clientes residenciales que utilizan la tecnología de Facebook, como reemplazo de la banda ancha doméstica estándar. Esto lo está haciendo a costos más bajos y a velocidades más rápidas que la fibra óptica, dijo Dan Rabinovitsj, vicepresidente de conectividad para Facebook en una publicación de blog, y lo más importante es que ya está disponible.

Common Networks se lanzó en 2017 y ya ofrece acceso inalámbrico fijo a residencias en todo el mundo, pero en colaboración con Facebook, espera aumentar la cantidad de personas que pueden acceder a Internet de velocidades gigabit en casa. Está haciendo esto adoptando la tecnología Terragraph de Facebook, que utiliza ondas de radio de alta frecuencia para acelerar las redes donde las poblaciones son densas.

"Con Terragraph, ayudamos a los operadores a implementar conectividad inalámbrica de alta velocidad de manera eficiente, y en última instancia, permitimos que más personas usen Internet para conectarse con amigos y familiares, aprendan y tengan acceso a oportunidades económicas", dijo Rabinovitsj en un comunicado de prensa. También dijo que Common Networks espera extender el nuevo servicio al área de la Bahía de San Francisco pronto.

La asociación con Common Networks fue solo uno de los varios anuncios que Facebook realizó el lunes en el MWC. También reveló planes para mejorar la conectividad rural, habilitar nuevos modelos de operadores e invertir en fibra.

Al igual que con muchos de los proyectos de conectividad a Internet anteriores de Facebook, el énfasis está en las economías emergentes. Si bien gran parte de la industria móvil se centra en 5G, establecer un acceso a Internet estable, asequible y de alta calidad sigue siendo un desafío en muchas regiones.

"La última edición de nuestro Índice de Internet Inclusivo encontró que el progreso en el cierre de la brecha digital entre los países de bajos ingresos y el resto del mundo se estancó en 2018", dijo Rabinovitsj. "Prevenir una brecha digital aún mayor y cerrar las brechas restantes en la inclusión de internet requerirá una mayor colaboración".

