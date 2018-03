Getty

Facebook cometió un "error" cuando preguntó en una encuesta si las personas que solicitan imágenes sexuales de niños deberían poder usar el sitio, dijo un ejecutivo de la compañía.

La encuesta preguntó a algunos usuarios, incluyendo al editor digital de The Guardian, Jonathan Haynes el domingo cómo es que Facebook debe abordar ciertos comportamientos, reportó The Guardian.

Haynes tuiteó imágenes de la encuesta, que dijo aparecieron en su cuenta de Facebook. Una pregunta: "Al pensar en un mundo ideal en el que tú podrías establecer las políticas de Facebook, ¿cómo abordarías lo siguiente? Un mensaje privado en el que un hombre adulto le pide a una niña de 14 años imágenes sexuales".

Las opciones de respuesta incluían "este contenido no debería estar permitido en Facebook, y nadie debería poder verlo" y "este contenido debería estar permitido en Facebook, y no me importaría verlo". No había una opción de repuesta que indique que Facebook debería contactar a los servicios policiales o de protección de menores.

Guy Rosen, vicepresidente de producto en Facebook, respondió a Haynes en un tuit.

"Realizamos encuestas para comprender cómo piensa la comunidad sobre cómo establecemos las políticas. Pero este tipo de actividad es y siempre será completamente inaceptable en FB. Trabajamos regularmente con las autoridades si se identifica. No debería haber sido parte de esta encuesta. Eso fue un error."

El gigante de las redes sociales tiene mecanismos establecidos para informar sobre contenidos dañinos o controversiales, pero a menudo no han sido suficientes. Facebook ha sido criticado por no eliminar imágenes sexualizadas de niños en su sitio, incluso después de haber sido informadas. También ha lidiado con la supervisión de otros contenidos, como la violencia transmitida a través de su característica de Facebook Live.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre la encuesta, un representante de Facebook amplió sobre lo que dijo Rosen: "A veces pedimos comentarios de la gente sobre los estándares de nuestra comunidad y los tipos de contenido que encontrarían más preocupantes en Facebook. Entendemos que esta encuesta se refiere a contenido ofensivo que ya está prohibido en Facebook y que no tenemos intención de permitir, por lo que hemos detenido la encuesta".