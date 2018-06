Facebook dio a Huawei acceso especial a datos de usuarios

Facebook le dio al gigante chino de telecomunicaciones Huawei acceso especial a los datos de los usuarios del gigante de las redes sociales, informó el martes The New York Times.

El acuerdo entre Facebook y Huawei, que data de al menos 2010, dio acceso a datos especiales a Huawei, una compañía que se encuentra perennemente en la mira del gobierno de los EE.UU., informó el Times, citando fuentes dentro del gigante de las redes sociales. Facebook también tiene acuerdos similares con Lenovo, Oppo y TCL, pero planea cerrar el acuerdo con Huawei para fines de esta semana, dijo un representante de Facebook, confirmando el informe del Times.

Los arreglos surgieron de los esfuerzos por integrar la experiencia de Facebook con dispositivos móviles, algo que un representante de Facebook llamó una "práctica industrial estándar".

"Las integraciones de Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO y TCL se controlaron desde el principio, y aprobamos las experiencias de Facebook que estas compañías construyeron", dijo en un comunicado Francisco Varela, vicepresidente de asociaciones móviles de Facebook. "Dado el interés del Congreso, queríamos dejar en claro que toda la información de estas integraciones con Huawei se almacenó en el dispositivo, no en los servidores de Huawei".

El acuerdo de Facebook con Huawei parece ser uno de muchos de los que el Times informó el domingo que el gigante de las redes sociales ha implementado para proporcionar acceso a grandes cantidades de datos de usuarios a por lo menos 60 fabricantes de dispositivos diferentes, incluidos Amazon, Microsoft, Samsung y BlackBerry.

Huawei es el tercer fabricante mundial de teléfonos inteligentes por volumen, pero ha tenido problemas para hacerse un lugar en los EE.UU., en parte por las preocupaciones expresadas por el gobierno, incluidos el FBI, la CIA, la NSA, la Comisión Federal de Comunicaciones y el Comité de Inteligencia de la Cámara.

En febrero, el director del FBI, Chris Wray, le dijo al Comité de Inteligencia del Senado que el FBI estaba "profundamente preocupado" por los riesgos planteados por Huawei y ZTE, un fabricante de dispositivos chino en el que el Departamento de Comercio impuso una "denegación de privilegios de exportación" en abril.

Facebook ha estado bajo escrutinio desde la revelación en marzo de que la consultora Cambridge Analytica había utilizado mal los datos de usuarios de Facebook en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Desde entonces, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha testificado ante el Congreso y el Parlamento Europeo para responder preguntas sobre el manejo de los datos de usuario de Facebook.

En una prueba, un periodista del The New York Times se conectó a Facebook usando un dispositivo BlackBerry 2013, usando una cuenta con aproximadamente 550 amigos, monitoreando los datos solicitados y recibidos. A través de una aplicación de BlackBerry llamada The Hub, el dispositivo pudo adquirir "información de identificación" para hasta 295,000 usuarios de Facebook.

El senador Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, señaló que las preocupaciones sobre Huawei no eran nuevas, citando un informe del Congreso de 2012 sobre las "estrechas relaciones entre el Partido Comunista Chino y fabricantes de equipos como Huawei".

"La noticia de que Facebook proporcionó acceso privilegiado a la API a fabricantes de dispositivos chinos como Huawei y TCL genera preocupaciones legítimas, y espero conocer más sobre cómo Facebook aseguró que la información sobre sus usuarios no se enviara a servidores chinos", dijo Warner en una declaración.

Los representantes de Facebook y Huawei no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.