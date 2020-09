Facebook lanza herramienta para que creadores protejan sus imágenes

Facebook

Facebook dijo el lunes 21 de septiembre que está ampliando sus herramientas para ayudar a creadores y editores a proteger su propiedad intelectual. Similar a sus herramientas para administrar derechos de video y música, la herramienta –llamada Rights Manager for Images– utiliza "tecnología de coincidencia de imágenes para ayudar a los creadores y editores a proteger y administrar el contenido de sus imágenes a escala", dijo la compañía en una entrada de blog.

Según reportes, la herramienta está disponible a partir de hoy para socios selectos, aunque no está claro exactamente a quién incluye. La compañía planea eventualmente abrir la herramienta a todos los usuarios, reportó The Verge, pero no ofreció una línea de tiempo de cuándo estará disponible más ampliamente. Las herramientas de Rights Manager están disponibles en Creator Studio de la red social.

Facebook señala en su página de Rights Manager que la herramienta está diseñada para personas que tienen un "catálogo de contenido grande o en crecimiento" que tal vez quieran administrar y proteger. La red social también señaló en su blog del lunes que las personas aún pueden usar sus otras herramientas de propiedad intelectual para informar infracciones individuales.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de más información.