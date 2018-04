Dominic Lipinski/PA Images/Getty Images

Facebook está construyendo una herramienta de certificación que requerirá que los anunciantes confirmen que recibieron el permiso del usuario antes de usar correos electrónicos para orientar la publicidad en la enorme red social.

La herramienta, que fue reportada primero por TechCrunch, será parte del programa Audiencias personalizadas (Custom Audiences) de Facebook, que permite a los anunciantes subir listas con datos de clientes como direcciones de correo electrónico. Facebook luego compara esos datos con sus usuarios, lo que permite a los anunciantes dirigirse a individuos en la red social para publicitar sus productos o servicios.

La nueva herramienta de certificación requerirá que los anunciantes prometan que recibieron permiso para usar los datos. También se espera que Facebook evite compartir los datos entre cuentas.

"Siempre hemos establecido los términos para garantizar que los anunciantes tengan el consentimiento de los datos que utilizan", dijo Elisabeth Diana, una portavoz de Facebook. "Pero vamos a hacer eso mucho más prominente y educar a los anunciantes sobre la forma en que pueden usar los datos de los usuarios".

La noticia llega cuando Facebook enfrenta la mayor controversia de sus 14 años de historia. El mes pasado, se supo que Cambridge Analytica, una consultora, había utilizado datos de 50 millones de cuentas de usuarios para desarrollar tácticas de marketing que luego se utilizaron en las elecciones presidenciales de 2016. Cambridge Analytica obtuvo los datos a través de un investigador, que los había recolectado según las reglas que Facebook tenía previamente establecidas.

Facebook dijo que Cambridge Analytica certificó hace tres años que la información había sido eliminada, al igual que el investigador. Pero Facebook luego recibió información de que algunos de los datos de los usuarios no habían sido eliminados, y The New York Times informó que al menos parte de ellos todavía existe. Ejecutivos de Cambridge Analytica también aceptaron en video estar trabajando en América Latina y, según una investigación del Channel 4 de Londres, se reunieron con varios políticos en México el año pasado.

La tormenta sobre la recopilación de datos, que sigue a las críticas a la red social por servir como trampolín para los trolls rusos antes de las elecciones, ha provocado llamados para que el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg comparezca ante los legisladores.