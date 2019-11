Vigilancia en Facebook y Google amenaza los derechos humanos: Amnistía Internacional

Graphic by Pixabay/Illustration by CNET

Amnistía Internacional se unió a las filas de los críticos de Facebook y Google esta semana, diciendo que ambas compañías tienen "modelos comerciales basados en la vigilancia" que amenazan los derechos humanos y socavan la privacidad. La organización de derechos humanos también pidió a los gobiernos que promulguen y apliquen leyes que restrinjan la cantidad de datos personales que recopilan las empresas.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional, que se publicaron en un reporte de 60 páginas titulado Surveillance Giants (algo así como Gigantes de la vigilancia) también proponen leyes que permitan a los usuarios evitar el seguimiento por parte de anunciantes y terceros. La organización instó a Facebook y Google a corregir cualquier abuso de derechos humanos y cambiar sus modelos de negocio.

"Google y Facebook destruyeron nuestra privacidad con el tiempo. Ahora estamos atrapados", dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, en un comunicado. "O debemos someternos a esta maquinaria de vigilancia generalizada, donde nuestros datos son fácilmente usados para manipularnos e influir en nosotros o renunciamos a los beneficios del mundo digital. Esto nunca puede ser una opción legítima".

El mordaz reporte sobre los dos gigantes de Silicon Valley y sus respectivos modelos de negocios se produce en momentos en que políticos, activistas e incluso los fundadores de compañías de tecnología piden la ruptura de las grandes compañías de tecnología, argumentando que se han vuelto demasiado poderosas. Facebook y Google se enfrentan a una investigación antimonopolio de varios fiscales generales estatales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando cómo las plataformas en línea logran el poder del mercado. La candidata presidencial Elizabeth Warren, senadora demócrata de Massachusetts, también pidió a los gobiernos que dividan Amazon, Google y Facebook.

En el centro del debate están los montones de datos que Facebook y Google recopilan sobre miles de millones de personas que usan sus servicios. Los datos permiten a las empresas orientar con precisión a los usuarios con anuncios basados en sus intereses, hábitos de compra y otras características.

Facebook y Google, que recibieron un resumen del informe de AI, pero no mostraron el documento completo hasta el día de su publicación, rechazaron los hallazgos, dijo Amnistía Internacional. En una carta publicada en el informe, Facebook dijo que los dólares publicitarios financian una plataforma que brinda a miles de millones de personas una forma de comunicarse y transmitir sus pensamientos. La compañía no estuvo de acuerdo con la caracterización del informe de su modelo de negocio como "vigilancia", argumentando que las personas no están obligadas a registrarse en la red social.

"Nuestro modelo de negocio es lo que nos permite ofrecer un servicio importante donde las personas pueden ejercer derechos humanos fundamentales: tener voz (libertad de expresión) y poder conectarse", dijo Steve Satterfield, director de privacidad y política pública de Facebook, en la carta.

En respuesta a una solicitud de comentarios de CNET, Joe Osborne, un portavoz de Facebook, dijo que el modelo comercial de la compañía es "cómo grupos como Amnistía Internacional, que actualmente publican anuncios en Facebook, llegan a sus seguidores, recaudan dinero y avanzan en su misión".

Google no respondió a una solicitud de comentarios. Amnistía Internacional dijo que habló con altos funcionarios de Google, quienes cuestionaron los hallazgos del informe.

En el informe, Amnistía Internacional dice que Facebook y Google se han vuelto cruciales en la forma en que muchas personas se comunican con amigos y familiares, así como para encontrar información de todo tipo. Evitar esos servicios no es opcional para la mayoría de las personas.

El informe describe los escándalos de privacidad que ambas compañías han enfrentado a lo largo de los años, y señala cómo están vinculados a la recopilación de datos por parte de los gigantes tecnológicos. Este año surgieron revelaciones de que el sistema de seguridad para el hogar Nest Secure de Google contenía un micrófono oculto, pero que la compañía no le dijo a sus clientes. Facebook ha sido criticado por preocupaciones de privacidad después de que la consultora política Cambridge Analytica, que trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump, recolectó los datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Después de ese escándalo, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) multó a Facebook con una cifra récord de US$5,000 millones.

Al mismo tiempo, las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales están tratando de obtener acceso a los datos de los usuarios de Facebook y Google, y la orientación de anuncios se puede utilizar para discriminar a ciertos usuarios, según el informe.