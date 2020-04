Facebook estrena app de streaming de videojuegos

Facebook/ Érika García / CNET

La gigante de las redes sociales, Facebook, ya tiene su propia plataforma para la transmisión en directo de videojuegos con la que competir con rivales como Twitch o YouTube.

Se trata de Facebook Gaming, una aplicación para teléfonos móviles diseñada para transmitir y ver juegos en directo. Cuando inicias sesión en ella, puedes agregar juegos a los que quieres jugar para emitir y también seguir juegos y a streamers populares. La aplicación está libre de publicidad, ya que Facebook basa sus ingresos en el programa "Level Up", un sistema de monetización con el que los creadores de contenido cobrarán por él a medida que acumulan reproducciones.

Para poder solicitar el cobro por las transmisiones necesitas tener una página de creador de vídeos de juegos, haber transmitido contenido de juegos durante al menos cuatro horas en los 14 días anteriores, tener tu página activa al menos por dos semanas y tener 100 seguidores en la página como mínimo. Este sistema es similar al Partner Program de YouTube o al sistema de suscripciones que ofrece Twitch.

A diferencia de otros servicios de streaming, Facebook Gaming no está disponible en versión Web ni hay app para computadoras. La compañía tenía previsto lanzar el app en junio, pero debido a la crisis sanitaria del COVID-19 que tiene a la gente confinada en sus casas, decidió adelantar su lanzamiento, según un reporte del 19 de abril en el New York Times. De momento, la aplicación solo está disponible para dispositivos Android, pero se espera que llegue pronto a iOS, aunque no se ha especificado cuándo.

CNET en Español envió a Facebook una solicitud de comentarios adicionales y actualizaremos tan pronto como obtengamos respuesta.