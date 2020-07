Facebook quiere fichar a las estrellas de TikTok: reporte

Agrandar Imagen Getty Images

Facebook está ofreciendo mucho dinero a las estrellas de TikTok para que abandonen la plataforma y se unan a Reels, una red social de Instagram y similar a TikTok.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la red social propiedad de Mark Zuckerberg está ofreciendo "cientos de miles" de dólares a los creadores con millones de seguidores en TikTok. Algunos de los creadores hablaron con el Journal y dijeron estar interesados en dar el salto, pero no solo por el dinero.

"[Instagram] ha hablado con un diverso número de creadores sobre Reels en varios países donde se está probando, de acuerdo con una portavoz de Instagram citada por el Journal. "Seguimos comprometidos en invertir tanto en creadores como en experiencias".

Instagram lanzará Reels oficialmente en agosto, según varios reportes.

TikTok, actual rey en las redes sociales de videos de corta duración, no se quedará de brazos cruzados. El Journal reporta que TikTok destinará US$200 millones para ayudar a creadores en la plataforma a obtener mayores ingresos que vayan de la mano con su dedicación y creatividad.

Algunos creadores citados por el Journal dijeron que entrarán a Reels para probar la aplicación, por el dinero y también por el temor de que TikTok pudiera desaparecer de Estados Unidos ante la creciente ola de rumores sobre su uso por el gobierno chino para influir en el app.

Reels y el esfuerzo por fichar estrellas no es el primer intento de Facebook para quitar atención de TikTok. La empresa lanzó Lasso en 2018 como una plataforma para competir directamente con TikTok. Sin embargo, el proyecto de Facebook no sedujo a usuarios y el servicio fue cerrado a principios de julio.

"Ya que Lasso no funcionó, no es una sorpresa ver a Facebook probar esta táctica de un producto copiado y enlazado a Instagram", dijo una portavoz de TikTok al WSJ. "No importa cómo lo hagan, cientos de millones de personas disfrutan de TikTok".