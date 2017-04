Facebook

Parece ser apenas otro edificio beige al lado de un consultorio dental en Menlo Park, California. Sin embargo, el Edificio 8 (Building 8), al otro lado de la calle del campus principal de Facebook, alberga las mayores apuestas de la red social en los productos increíbles.

La industria de la tecnología tiene un término para describir las cosas en las que trabaja la gente dentro del Edificio 8: moonshots (algo así como "disparos a la luna") Imagina proyectos potencialmente innovadores que podrían dar nueva forma al futuro de Facebook a largo plazo e incluso a cómo nos comunicamos.

El presidente ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dio a conocer el Edificio 8 (nombrado para el número de letras en la palabra Facebook) durante la conferencia F8 para desarrolladores el año pasado. También reveló que había reclutado a Regina Dugan del laboratorio de Tecnología y Proyectos Avanzados (ATAP) de Google, para dirigir los esfuerzos de esa división, que es parte del plan estratégico a 10 años de Zuckerberg.

Desde entonces, Facebook ha dado sólo sugerencias tentadoras sobre la misión de Building 8, diciendo solamente que se centra en hardware "aparentemente imposible" relacionado con la realidad aumentada y virtual, inteligencia artificial, conectividad y "otras importantes áreas de avance", con "objetivos claros para los productos de envío a escala.

"Parte de ese secreto se desvaneció el miércoles, cuando el grupo dio a conocer sus dos primeros proyectos: una "interfaz de cerebro a computadora" que nos permitiría enviar pensamientos directamente a una computadora, y una tecnología para "escuchar" o absorber el lenguaje a través de vibraciones en nuestra piel.

James Martin/CNET

"Si estoy haciendo bien mi trabajo, debemos producir cosas que la gente no sabía que existían", dijo Dugan, quien antes dirigía Darpa, el famoso brazo de tecnología del Departamento de Defensa, desde un espacio de trabajo en el campus de Facebook . "Existe el riesgo de fracaso, pero eso es precisamente el precio que pagas por el honor de trabajar en algo nuevo".

Es posible que no esperes productos de hardware fuera de lo normal, sobre todo viniendo de una red social conocida por el botón de "Like", actualizaciones de estado y fotos de bebés compartidas por casi 2,000 millones de personas cada mes. Sin embargo, la compañía ya tiene su mano metida en todo, desde equipos para la realidad virtual a drones masivos destinados a cubrir la tierra con señales Wi-Fi. No puede permitirse el lujo de quedarse atrás.

"Imagina lo que sería posible si pudieras escribir directamente desde tu cerebro". Regina Dugan

Eso es porque Silicon Valley está en una búsqueda constante por encontrar la próxima gran cosa. Al igual que Alphabet, Apple, Amazon y otros grandes jugadores de tecnología, el futuro de Facebook depende de moonshots ambiciosos que abran nuevas oportunidades de negocio.

"Incluso si la tecnología está ahí fuera y nunca se convierte en un producto, el trabajo de I+D que se dedica a menudo se puede utilizar para las cosas que se crean en el mundo real en este momento", dijo Jan Dawson, analista jefe de Jackdaw Research. Igualmente importante, los moonshots "atraen y retienen a los empleados inteligentes", dice Dawson.

En Silicon Valley, eso es una ventaja competitiva por derecho propio.

"OK, computadora"

El proyecto de cerebro-a-computadora del Edificio 8 viene directamente de la plana ejecutiva. "Un día, creo que seremos capaces de enviar pensamientos complejos entre nosotros directamente usando la tecnología", dijo Zuckerberg en una sesión de preguntas y respuestas hace dos años.

"Podrás pensar en algo y tus amigos podrán experimentarlo de inmediato, si quieres", dijo.

James Martin/CNET

Ahora les toca a Dugan y a Mark Chevillet, el líder técnico de la iniciativa, hacer que la tecnología sea práctica. Y tampoco hacerlo en un futuro nebuloso. Al igual que ATAP de Google -- cuyos proyectos incluyen una tela con sensores integrados e interfaces de radar que se pueden controlar con gestos -- los esfuerzos de Building 8 tienen plazos de dos años.

Eso es posible en parte debido a un acuerdo de colaboración que firmó en diciembre con 17 universidades, reduciendo en meses el tiempo que normalmente tomaría acelerar un proyecto, dijo Dugan en una entrada de Facebook en ese momento.

Así que antes de que transcurra el período de dos años, el Edificio 8 espera desarrollar un sistema que nos permita "escribir" 100 palabras por minuto en una computadora, solo pensando en lo que queremos decir. Eso es alrededor de cinco veces más rápido que la gente puede escribir en un teléfono inteligente, y más rápido que la mayoría de nosotros puede escribir en una computadora.

"Imagina lo que sería posible si pudieras escribir directamente desde tu cerebro", dice Dugan.

La tecnología de Building 8 funciona mediante el uso de sensores que conectan el centro del habla de tu cerebro -- la parte que se activa cuando has pensado en algo que decir, forma las palabras y se está preparando para decirlas. La tecnología entonces alimenta esas señales a una computadora, algo así como funciona el software de voz a texto. Pero en lugar de introducir una fuente de audio, estás ingresando tu actividad neuronal..

Cuando le pregunté si este proyecto está particularmente cerca del corazón de Zuckerberg, Dugan me dijo que él está entusiasmado. (Facebook no quiso hacer a Zuckerberg disponible para este artículo).

James Martin/CNET

El reto para Facebook es que muchos de los proyectos de cerebro a computadora se basan en micro-electrodos implantados en el cerebro. Facebook solo está trabajando en tecnología "no invasiva", con señales transferidas a través de sensores portátiles.

Por supuesto que las universidades y los investigadores han estado desarrollando interfaces cerebro-computadora durante décadas, normalmente destinadas a ayudar a las víctimas de un accidente cerebrovascular, a las personas con ALS y parapléjicos con lesiones de la médula espinal recuperar la comunicación básica o habilidades motoras.

Hace tres años, por ejemplo, un parapléjico usó un exoesqueleto mental para dar la patada de inicio de la Copa Mundial en Brasil. Una colaboración universitaria llamada BrainGate ha desarrollado un sistema que permite a la gente controlar un cursor de computadora pensando en el movimiento de su propia mano y brazo paralizados. Y el laboratorio de BioSENSE en la Universidad de California en la Escuela de Berkeley de Información está trabajando en la identificación de personas a través de sus ondas cerebrales, en lo que podría convertirse en el máximo protector de identidad personal.

Sin embargo, incluso los investigadores temen por las posibles complicaciones éticas de este tipo de trabajo. Algunos temen que un gobierno pueda usarlo para monitorizar los pensamientos o usarlo en interrogatorios. También existe el temor de que los datos caigan en manos equivocadas.

"Uno de los desafíos es que aún no sabemos qué significan los datos [cerebrales]", dice Nick Merrill, un candidato doctoral de UC Berkeley quien trabaja con el laboratorio BioSENSE. "Tienes que considerar los importantes problemas de privacidad que podrían ocurrir si esos datos son filtrados y mal manejados".

Chevillet, un ex director de programa de neurociencia aplicada en la Universidad Johns Hopkins, responde que la tecnología de Building 8 no está tratando de leer cada pensamiento aleatorio en tu cabeza. Solo está tocando la parte del cerebro que corresponde al habla ya formada. "Estas son las cosas que quieres decir", dice. Esas son tus cosas". Dugan lo compara con el compartir fotos. "Tomas muchas fotos, pero eliges compartir sólo algunas de ellas", dice.

¿Y ahora qué?

¿Por qué hablar directamente desde tu cerebro? Facebook dice que tu cerebro puede procesar un terabyte de datos cada segundo, lo cual es casi lo mismo que transmitir 40 películas en alta definición. La velocidad del pensamiento es mucho más rápida que la del habla, que funciona más como un "módem dial-up de los años 80", dice Dugan.

En otras palabras, la velocidad es importante.

"Tienes que considerar los importantes problemas de privacidad que podrían ocurrir si esos datos son filtrados y mal manejados". Nick Merrill, UC Berkeley

La tecnología podría cambiar el juego para algo como gafas de realidad aumentada, sugiere Dugan. Simples botones de "sí" y "no" en frente de tus ojos podría ser algo útil en una serie de situaciones. Por lo tanto, el responder "sí" a la pregunta de "¿quieres ver en la oscuridad?" puede activar un modo de visión nocturna. Todo lo que tienes que hacer es pensar en mover un cursor al botón "sí", y visualizarlo haciendo clic en él.

Facebook se está asociando con un equipo de unos 60 ingenieros y científicos de universidades como la Universidad de California en San Francisco y Johns Hopkins para desarrollar la tecnología.

A pesar de que algunas universidades están utilizando la tecnología para desarrollar miembros mentalmente controlados, el Edificio 8 no está tomando esa ruta. Chevillet me dice que Facebook no está trabajando en prótesis porque la misión de la compañía tiene más que ver con la comunicación.

"Sólo estamos centrados en lograr que la gente se comunique mejor", añade Dugan.

Y mientras que la visión de Zuckerberg de transmitir "pensamientos complejos" está más lejos en el futuro, la gente en el Edificio 8 dice que eso es posible con este tipo de investigación..

Puedo escucharte

El equipo de Dugan en Building 8 también está trabajando en un proyecto que podría permitirte "escuchar" y descifrar palabras a través de vibraciones en tu piel.

El concepto es similar al braille, en el cual diminutas protuberancias representan letras y números. Pero en lugar de correr la mano sobre esas protuberancias, sentirías frecuencias en diferentes patrones en el antebrazo de una manga que llevas en la muñeca. Cada patrón representa una palabra diferente. La esperanza es que, en la práctica, los sordos puedan comunicarse rápidamente.

Facebook

Para probar el método, la empresa desarrolló pruebas en las que se le enseñaba nueve palabras de "vocabulario", como esfera, cono, negro y azul, y asignó esas palabras diferentes vibraciones. Esa persona podría descifrar palabras y frases, como "esfera azul", basada en las vibraciones.

El proyecto no está tan avanzado como la iniciativa de interfaz cerebro-a-computadora. Este todavía no tiene un objetivo final para el plazo de dos años, dice Dugan.

Dugan dice que el objetivo de ambos proyectos -- y todo lo que ocurre dentro del Edificio 8 -- es llevarnos más allá del teléfono como la principal herramienta de comunicación.

"Esto nos ha permitido conectarnos con gente muy lejana, pero a expensas de la gente sentada a nuestro lado", dice, sosteniendo su propio teléfono. "Es la primera vez en mucho tiempo que hemos podido salir de esta pequeña caja negra y volver a estar en la habitación".

Laura Hautala y Roger Cheng, de CNET, colaboraron en este artículo.