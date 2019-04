Facebook explica por qué ves ciertas publicaciones en tu feed

Las redes sociales dejaron atrás el orden cronológico con el que mostraban las publicaciones, dando paso a los algoritmos, pero ¿sabemos cómo funcionan?, ¿por qué vemos unas publicaciones en lugar de otras?

Facebook ha dado el paso de explicar a sus usuarios por qué ven unas cosas u otras en su feed a través de una nueva función anunciada en una entrada de blog titulada ¿Por qué veo esta publicación?

La función es una una expansión de la que lanzó en 2014 llamada ¿Por qué veo este anuncio?, que explicaba a los usuarios por qué se mostraba un tipo de anuncio segmentado u otro en su feed.

"Esta es la primera vez que ofrecemos información sobre cómo funciona la clasificación directamente en la aplicación", dijo el gerente de productos de Facebook, Ramya Sethuraman, en el blog.

"Podrás tocar publicaciones y anuncios en tu feed y conocer por qué aparecen además de personalizar qué quieres o no ver", añadió.

Según Facebook, el modo de obtener la información es el mismo que con los anuncios. Para ello debes tocar en los tres puntos situados en la esquina superior derecha de la publicación y elegir la opción "Por qué veo esto". Generalmente Facebook muestra las publicaciones en relación a otras similares con las que has interactuado, así que probablemente ésa será la explicación que te dará y además, tendrás también la opción de dejar ver publicaciones similares si así lo deseas.

La función está desplegándose a partir del 1 de abril para todos los usuarios e irá llegando en los próximos días tanto para las aplicaciones móviles de Android y iOS como para la versión de escritorio.

