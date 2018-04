Facebook le sigue preguntando a sus usuarios: ¿Somos buenos para el mundo?

Getty

Después de una serie de controversias en las últimas semanas, Facebook ha emitido una encuesta preguntando a los usuarios si piensan que la red social es "buena para el mundo", según un reporte de The Associated Press.

La encuesta fue enviada a un número sin especificar de usuarios y lleva por título "We'd like to do better" (Nos gustaría hacer mejor nuestro trabajo). Los usuarios lo pueden ver después de ingresar a su cuenta de Facebook. Los que optan por participar en la encuesta tienen una selección de respuestas que van desde "strongly agree"( "estoy totalmente de acuerdo") hasta "strongly disagree" ("no estoy de acuerdo para nada").

La encuesta llega en momentos en que Facebook sigue encarando los efectos del escándalo Cambridge Analytica, una firma de investigación que supuestamente hizo mal uso de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook y que fue contratada por la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. También está enfrentando duras críticas debido a un memorándum filtrado que parece nutrir una cultura de crecimiento agresivo en sacrificio de la seguridad de sus usuarios.

Esta no es la primera vez que Facebook le hace esta encuesta a sus usuarios. Ha estado emitiendo esta encuesta de manera periódica desde 2015 a medida que lidia con una serie de controversias. La red social le hizo la misma pregunta a los usuarios en febrero mientras encaraba críticas de una posible intrusión rusa durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Facebook también ha sido acusada de propagar noticias falsas y la desinformación, que algunos alegan ayudó a poner a Donald Trump en la presidencia. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quien al principio dijo que estas acusaciones eran "una locura", compartió después los planes de la empresa de deshacerse de la información falsa en el sitio. En enero, Zuckerberg dijo que estaba comprometido a arreglar a Facebook este año.

Facebook no ha respondido a una solicitud de comentario.