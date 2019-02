SOPA Images

Facebook y Rusia, el cuento de nunca acabar. El país sigue utilizando la plataforma social más grande del mundo para difundir contenido politizado de manera enmascarada y, en esta ocasión, Facebook ha cerrado tres canales de video en línea dirigidos a millennials, según un reporte de CNN publicado el fin de semana.

De acuerdo con el reporte, las páginas que Facebook suspendió el viernes pertenecen a la productora de contenido rusa Maffick Media, cuyo mayor accionista es Ruptly, una subsidiaria de RT, un canal de noticias de televisión por suscripción de origen ruso, respaldado por el gobierno del país.

Facebook suspendió las páginas el viernes y dijo a CNN que contactará con los responsables para que ofrezcan información sobre dónde se ejecutan las páginas y su relación con la empresa matriz (RT) para considerar si podrán volver a la plataforma.

CNN explica que hasta la fecha la compañía no requiere que los usuarios proporcionen información sobre las empresas matrices a las que las páginas están afiliadas, por lo que se trata de un movimiento inusual por parte de la compañía, que está en el punto de mira por su lucha contra la desinformación y la manipulación política dentro de su plataforma.

"Las personas que siguen a páginas en nuestra red social no deben ser engañadas acerca de quién está tras ellas. Por ello, hemos aumentado el control sobre cualquier comportamiento y contenido motivado financieramente y continuaremos mejorando para que la gente pueda obtener información veraz en las páginas que siguen", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado recogido por el medio fuente.

Las páginas eliminadas se centraron la actualidad, la historia y el medio ambiente, teniendo como público principal a los más jóvenes de regiones como Estados Unidos. Según CNN, obtuvieron más 30 millones de visitas desde septiembre y hasta fueron eliminadas.

CNN contactó con representantes de Maffick Media antes de que Facebook eliminase las páginas y su director de operaciones, J. Ray Sparks, aseguró al medio fuente que Maffick es editorialmente independiente de RT y que el hecho de no revelar quién estaba detrás de la página no era más que una práctica comercial estándar ya que " a la audiencia general no le interesan estas cosas".

CNN realizó de nuevo una solicitud de comentarios después de la suspensión de las páginas, pero la compañía no respondió de inmediato.

