Facebook

Facebook actualizará sus Stories para su versión Web y habilitará la posibilidad de editarlas directamente desde una computadora, según pudo conocer The Next Web.

De acuerdo con el reporte, Facebook actualizará la función en aquellos países en los que la posibilidad de publicar historias desde la Web ya está activada. La nueva función permite la edición de fondos y textos, tal cual como lo haces cuando publicas tu estado en área principal de la red social.

Asimismo, se supone que podrás escribir con diferentes fuentes, añadir colores, cambiar el fondo y colocar filtros y pegatinas.

Facebook ha estado intentado hacer que las historias en la red social funcionen tan bien como en Instagram, pero no muchas personas parecen estar utilizando esta función, según The Next Web.

Para hacer que este apartado funcione, ahora es posible publicar al mismo tiempo tus Instagram Stories en tu Facebook Stories, una jugada con la que la plataforma intenta mantener activa esa función dentro de su red social principal.

En WhatsApp el uso de las historias tampoco estaría marchando tan bien como le gustaría a Facebook, motivo por el cual es más que probable que la empresa también lleve las historias de Instagram a la aplicación de mensajería.