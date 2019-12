Facebook, romances, espías: Los mayores escándalos de la tecnología de 2019

Getty Images

Todos metemos la pata —todos los años.

Y Silicon Valley ha sido prolífico en este punto, que aumentándole al moméntum de tropiezos del año pasado, en 2019 los retumbes se profundizaron y están atrayendo aun más la atención y la mano dura de las autoridades sobre la industria.

Este es el caso de Facebook, que luego de un difícil 2018 después del escándalo Cambridge Analytica, sigue sintiendo los agudos dolores de sus encontronazos. De hecho, la compañía recibió una multa histórica de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de US$5,000 millones a raíz de la debacle del uso indebido de los datos de más de 87 millones de usuarios, y su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, compareció otra vez frente al Congreso de Estados Unidos para abordar preocupaciones sobre la criptomoneda Libra y el papel de Facebook en los procesos electorales.

Otra empresa que está en el ojo del huracán es la fabricante de los muy preciados Mate 30, Huawei, que ha sido el blanco de la política de tarifas erigida por Donald Trump.

Por otra parte, si bien 2018 fue un año estelar para Jeff Bezos y Amazon, apenas empezó 2019 el hombre más rico del mundo vio los detalles de su vida personal (divorcio, romance, mensajes de texto íntimos) desparramados en los medios.

Este año decidimos organizar estos escándalos por orden alfabético debido a dos razones. Los escándalos este 2019 se han desarrollado a lo largo del año, como una especie de bola de nieve que con el tiempo va adquiriendo más gravedad, por lo que hacerlo por orden cronológico no sería preciso. Por otro lado, sería fútil organizar estos escándalos por su envergadura e impacto cuando, por un lado, su efecto completo aún no se puede medir en su totalidad y los factores y variables de los mismos son tan distintos para compararlos.

Notarán también una gran ausencia en esta lista: Elon Musk, quien después de un accidentado 2018 se pasó este año mejor portado.

Dicho esto, empecemos.

Amazon: Divorcio de Jeff Bezos

Viniendo de un año con logros importantes para Amazon, Jeff Bezos sufrió un tropiezo personal apenas comenzando el 2019. Su entonces esposa, McKenzie Bezos, y él anunciaron su divorcio tras más de casi tres décadas de matrimonio. La noticia hubiera quedado allí — como una nota triste en la vida personal del empresario más rico del mundo — si no fuera porque días después se reveló que Jeff Bezos no solo tenía un nuevo amor, la presentadora de televisión Lauren Sánchez, sino que también se filtraron mensajes y fotos íntimas de Bezos y la mujer, de mano del tabloide estadounidense National Enquirer. El asunto se complicó más cuando Bezos se embarcó en una investigación sobre quién filtró esta información a la publicación.

El investigador encargado, Gavin de Becker, centró sus ojos en el hermano de Lauren Sánchez, Michael Sánchez, quien según un reporte de The Daily Beast estuvo motivado por fines políticos. Michael Sánchez decía apoyar a Donald Trump, quien no sale muy bien pintado en la cobertura del diario The Washington Post, propiedad de Bezos. Michael Sánchez ha negado haber filtrado las fotos y mensajes de texto.

Luego, el 7 de febrero, Jeff Bezos publicó un blog en el que acusaba a la casa editorial del tabloide National Enquirer de intentar extorsionarlo y chantajearlo con fotos íntimas que se habían enviado mutuamente Bezos y Sánchez.

El motivo de esta extorsión, según Bezos, es para que el ejecutivo dijera que la cobertura de su divorcio por el tabloide no estaba motivado por fines políticos.

Bezos dijo que en la carta que le envió el abogado de AMI se describe las fotos que tienen en su posesión, que incluyen una selfie de Bezos desnudo y de Sánchez con gestos sugerentes.

El día siguiente, AMI dijo que iba a investigar las acusaciones y surgieron reportes de que unos fiscales federales estaban investigando al National Enquirer y sus métodos de cobertura del divorcio de Bezos. Lee más sobre las acusaciones de extorsión y chantaje.

El 4 de abril se concluyó el divorcio con el siguiente acuerdo: MacKenzie Bezos es dueña de 4 por ciento de las acciones de Amazon, convirtiéndola en una de las mayores accionistas de la empresa y una de las 30 personas más ricas del mundo, con una fortuna valuada en US$35,000 millones.

Amazon: Venta de artículos, juguetes prohibidos

A finales de agosto, una investigación de The Wall Street Journal reveló que Amazon vende, por medio de terceros y desde sus bodegas, 4,152 productos que han sido declarados inseguros por agencias federales y que han sido señalados por etiquetas erróneas o bloqueados por reguladores.

Entre estos productos, al menos 2,000 juguetes y medicamentos no tenían avisos por representar problemas de salud para niños, asegura el reporte. El Journal dice que unos 1,900 productos del total son enviados desde bodegas de Amazon.

Luego, a mediados de septiembre, surgió un reporte de que la gigante de comercio digital no le ha pedido la documentación de prueba de seguridad a algunos juguetes sino hasta después de ponerlos a la venta en su sitio, de acuerdo con un reporte de la CNBC. A algunas empresas vendedoras se les ha pedido apenas recientemente la documentación de juguetes que llevaban hasta dos semanas disponibles para los consumidores en la plataforma, dice CNBC.

Capital One: Hackeo de la empresa de banca

Otro gran hackeo que resonó en 2019 fue el de Capital One. El ciberataque dado a conocer en julio afectó a más de 100 millones de usuarios. Se vieron vulnerados los datos de las solicitudes a tarjetas de crédito, 140,000 números de Seguridad Social y 800,000 números de cuentas bancarias. De acuerdo con la institución bancaria, si solicitaste una tarjeta de crédito con ellos entre 2005 y 2019, es muy probable que hayas sido afectado.

Capital One dijo que no se afectaron los número de tarjetas de crédito ni las credenciales de ingreso. Sin embargo, sí se vieron vulnerados los nombres, direcciones, códigos postales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y fechas de nacimiento. La FBI arrestó a Paige Thompson en el caso, a quien se le impuso cargos de fraude por computadora y abuso.

Semanas después, unos fiscales federales alegaron que Capital One no fue la única víctima de Thompson, a quien acusan de atacar a más de 30 organizaciones más.

Escuchas ocultos: Las gigantes de tech oyen nuestras conversaciones y nos graban

No es una sorpresa pero sí que nos da escalofríos. En 2019 varias empresas incluyendo a Microsoft, Apple y Google admitieron grabar nuestras conversaciones. Microsoft, por su parte, admitió que trabajadores humanos escuchan los audios captados por Cortana y a través de la Xbox. Y Apple se disculpó por escuchar las interacciones de los usuarios con Siri. La fabricante del iPhone dijo que suspendió temporalmente el programa en el que sus empleados escuchan grabaciones. Y la Unión Europea prohibió a Google escuchar grabaciones de voz, aunque es una prohibición temporal, luego de que Google misma confirmó en junio que trabajadores externos que analizan los datos de Assistant filtraron conversaciones privadas en holandés.

Facebook: Libra y anuncios políticos

El proyecto de criptomoneda Libra, liderado por Facebook, empezó con mucho impulso cuando se anunció a mediados de junio. Lo que destacaba a la criptomoneda de otras de su clase era su promesa de sacar este rubro del velo de una aparente clandestinidad. Con el peso y renombre de empresas financieras como Visa, Mastercard, PayPal y Mercado Pago (la plataforma de pagos en línea de Mercado Libre), Libra parecía posicionada a liderar la industria que Bitcoin puso en boca de todos.

Pero, solo unos pocos meses después del anuncio, empezaron a surgir rumores de que ciertos socios de la Libra Association, la organización encargada de gestionar los aspectos técnicos del proyecto y de trabajar con las autoridades para que todo funcione, estaban pensando en desertar. Y, en octubre, se desencadenaron una serie de renuncias: empezó con PayPal, luego le siguieron Visa, Mastercard, eBay y Mercado Pago. Todas dijeron que se iban a salir de la asociación. Aunque Libra Association aun cuenta con varios socios restantes, ya no tiene entre sus filas a ninguna empresa financiera, que eran las que le daban sustancia al proyecto en un rubro muy resbaladizo.

En octubre, Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de Estados Unidos, para contestar preguntas sobre Libra. Los legisladores no tuvieron pelos en la lengua e hicieron eco de los temores que despierta Libra: podría ser una instrumento para financiar el terrorismo y el lavado de dinero. Es más, algunos críticos temen que Facebook utilice Libra para eludir la regulación y cree una moneda que rivalice el dólar o el yen.

Ante esto, Zuckerberg dijo que Facebook no participará en el lanzamiento de Libra a menos que obtenga la aprobación de Estados Unidos. Pero advirtió: "Si Estados Unidos no lidera en este [tema], otros lo harán", haciendo alusión a China.

Pero Libra fue solo uno de los temas con los que los legisladores acribillaron a Zuckerberg: le tacharon la falta de diversidad en Facebook, la interferencia electoral de Rusia y los anuncios políticos engañosos. En este último punto Zuckerberg se mantuvo firme: Facebook no censuraría ningún anuncio político, aunque este contuviese información falsa, ya que constituye libertad de expresión.

Y más críticas empezaron a llover. Una semana después de hacer este comentario, Aaron Sorkin, guionista y director de la película The Social Network, que trata precisamente sobre los inicios de Facebook, lanzó un mordaz comentario a Zuckerberg en un artículo de opinión publicado en The New York Times.

Citando un anuncio lanzado por la campaña de Donald Trump contra el candidato Joe Biden, Sorkin dijo: "Cada pulgada cuadrada de ese [anuncio] es una mentira y está bajo tu logo. Eso no es defender de la libertad de expresión, Mark, eso es asaltar contra la verdad".

Los comentarios de Sorkin llegaron en momentos cuando Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, anunció que — a diferencia de Facebook — sí iba a censurar todos los anuncios políticos, aplicando así más presión a Zuckerberg.

Google: Salen trapos sucios de otro alto ejecutivo

Después de un año en que surgieron acusaciones de acoso sexual contra ejecutivos de Google (incluido Andy Rubin, el creador Android, que según reportes recibió un alto monto para abandonar la empresa a raíz de acusaciones de acoso sexual), surgen más detalles sobre el caso del jefe legal de Google, David Drummond. En un artículo publicado en Medium por Jennifer Blakely, una exgerente de contratos del equipo legal de Google, se alega que, a raíz de esa relación, Google trasladó a Blakely del equipo legal al departamento de ventas, una acción que afectó su carrera, alega Blakely.

Blakely, quien tiene un hijo con Drummond, dijo que su tratamiento representaba un "comportamiento institucionalizado" que comienza en la "parte superior" de la compañía.

Blakely dijo que Drummond en un principio se negó a hablar de apoyar al pequeño económicamente y se refirió a la forma en que el poderoso ejecutivo la trató como "un abuso".

Como respuesta a este artículo, Drummond dijo que "no es ningún secreto que Jennifer y yo tuvimos una difícil separación hace 10 años", en un comunicado publicado por BuzzFeed. "No soy nada perfecto y me arrepiento del papel que cumplí en el asunto".

Blakely ya había hablado sobre su experiencia en un artículo explosivo en The New York Times en noviembre acerca de cómo la compañía lidia con acusaciones de conducta sexual inapropiada contra ejecutivos clave, incluido Rubin, y el exdirector de Google X, Richard DeVaul. El artículo provocó protestas masivas de empleados de Google en oficinas de todo el mundo.

El 6 de noviembre salió un reporte de CNBC que afirma que la gigante de búsquedas abrió una investigación sobre cómo la empresa lidió con las acusaciones de abuso sexual contra Drummond y otros ejecutivos.

Jack Dorsey y el hackeo de su cuenta de Twitter

En un giro por demás irónico, la cuenta del mismísimo presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, fue hackeada el 30 de agosto. Durante el hackeo, que duró de 20 a 30 minutos, se publicaron comentarios racistas y sexistas. Los tuits fueron eliminados. Aparentemente un grupo de hackers que se hace llamar "Chuckle Gang" está detrás del ataque cibernético, ya que algunos tuits contenían el uso de un hashtag relacionado a ese nombre. Brandon Borrman, jefe de comunicaciones en Twitter, confirmó que la cuenta del presidente ejecutivo había sido "afectada" y que la compañía ya estaba investigando el caso.

Juul: El vaping en la mira

Desde la renuncia de su presidente ejecutivo hasta el creciente escrutinio de las autoridades, la empresa de cigarrillos electrónicos Juul no ha tenido un buen año.

El 25 de septiembre se anunció que Kevin Burns, el presidente ejecutivo de la empresa de vaping, iba a renunciar y que lo reemplazaría K.C. Crosthwaite, un ejecutivo de la compañía de tabaco Altria.

En ese mismo momento Juul dijo que estaba suspendiendo toda su publicidad en Estados Unidos. Estas acciones sucedieron en medio de un creciente escrutinio a las compañías y productos relacionados con e-cigarettes con sabores.

Según las autoridades, se han confirmado nueve muertes relacionadas a vaping y cigarrillos electrónicos. De acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), se han registrado por lo menos 530 casos de lesiones a los pulmones a causa de estos dispositivos hasta septiembre.

Huawei: Tarifas, arrestos y Trump

Otra empresa que está en el ojo del huracán es la fabricante de los muy preciados Mate 30: Huawei. Apenas comenzando 2019, la compañía ya arrastraba el arresto de su directora de finanzas Meng Wanzhou, que había sido detenida por oficiales canadienses que ejecutaban una orden de extradición a favor de EE.UU. Meng estaba acusada de fraude por supuestamente tergiversar la relación entre la empresa matriz y una subsidiaria acusada de haber negociado inapropiadamente con Irán en violación de los reglamentos estadounidenses, reportó Reuters. Poco después, la ejecutiva pagó una fianza de US$10 millones

Meng, hija del presidente ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Canadá, mientras espera la extradición. Antes de su arresto, según los informes, ella buscaba dimitir de la compañía. Pero ese fue solamente el principio de los dolores de cabeza de Huawei.

Los problemas de Huawei con Estados Unidos empeoraron en mayo, cuando el presidente Donald Trump emitió un decreto que prohíbe el uso de productos de Huawei en el país. Desde entonces, algunas compañías de tecnología como Facebook y Google se han distanciado de la compañía china, lo que se traduce en una pérdida de US$30,000 millones en ingresos, según Huawei.

Pero en octubre, surgieron reportes de que el gobierno de Estados Unidos estaba suavizando el bloqueo contra Huawei al emitir licencias para que empresas estadounidenses pudieran vender productos específicos a Huawei, según un artículo de The New York Times.

Lee más sobre la saga de Huawei.

MIT y Jeffrey Epstein

El director del reconocido Media Lab de Massachusetts Institute of Technology, Joi Ito, renunció a su puesto a raíz de su afiliación con Jeffrey Epstein, el multimillonario investigado por abuso sexual de menores.

De acuerdo con una investigación de la revista The New Yorker, Ito trabajó para encubrir las donaciones que Epstein hizo a la institución y su afiliación con la misma. Epstein, a quien se le impuso cargos de tráfico sexual de menores, murió en la cárcel en agosto.

Según The Washington Post, la institución educativa recibió US$800,000 a lo largo de 20 años provenientes de fundaciones bajo el control de Epstein. Luego, The New York Times reportó que Ito recibió unos US$1.7 millones de Epstein a lo largo de la década pasada.

Del escándalo Jeffrey Epstein surgieron varios nombres prominentes como Bill Gates, cofundador y presidente de la directiva de Microsoft. Gates le afirmó al Wall Street Journal que sólo había conocido a Epstein y que no tenía una relación de negocios o personal con el multimillonario acusado de dirigir una red de tráfico sexual. Sin embargo, según un reporte de The New York Times, Gates se reunió varias veces con Epstein. La vocera de Gates declaró al Times que Gates reconoce que "fue un error reunirse con Epstein"

Samsung Galaxy Fold no salió a tiempo a la venta

Cuando se presentó a principios de 2019, el Galaxy Fold se perfilaba como el teléfono flexible del año de una de las marcas de teléfono más famosas. Pero, mientras se acercaba la fecha oficial de salida al mercado del teléfono, las cosas dieron un giro inesperado con tintes muy similares al fiasco del Note 7 explosivo.

Algunos de los expertos que recibieron unidades de prueba del celular plegable empezaron a reportar problemas en la pantalla. El editor ejecutivo de The Verge Dieter Bohn dijo que aparecieron burbujas en la doblez de la pantalla. Por otro lado, Steve Kovach, editor de CNBC, dijo que la pantalla de su unidad de Galaxy Fold estaba rota y no se podía usar. Luego se descubrió que algunas de las personas con unidades de prueba habían quitado una película transparente de la pantalla, creyendo que era un protector de pantalla desprendible, cuando en realidad, según Samsung, era un elemento que no se tenía que quitar.

Ante esto, Samsung decidió retrasar la salida al mercado del teléfono y arreglar los problemas iniciales. El celular plegable finalmente salió a la venta en septiembre, cinco meses después de la fecha de lanzamiento inicial, con el mismo precio de US$1,980 y algunos arreglos.

WeWork: Una rápida subida y una súbita caída

WeWork, la startup que provee espacios de trabajo compartido, experimentó una súbita y apabullante caída luego de que se reveló que la conexión Wi-Fi que provee en sus espacios no está protegida, dejando expuestos información sensible como datos financieros, y datos de ingreso a cuentas bancarias. Poco después de esta revelación, la empresa anunció que iba a retrasar su salida en la bolsa pública y su presidente ejecutivo, Adam Neumann, anunció su renuncia.

La startup tiene operaciones en 29 países y cuenta con 527,000 miembros diarios.