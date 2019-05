¿Puede Facebook ser dividida en varias empresas? Esto es lo que debes saber

James Martin/CNET

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ejerce tanto poder, que incluso uno de los cofundadores de la red social cree que es algo "sin precedentes" y "no estadounidense".

Chris Hughes, quien cofundó Facebook con Zuckerberg cuando eran estudiantes en Harvard, hizo un llamado a dividir la red social en un artículo de opinión publicado el jueves por The New York Times. "Estoy enojado porque su enfoque en el crecimiento lo llevó a sacrificar la seguridad y la cortesía a cambio de clics", escribió Hughes, refiriéndose al jefe de Facebook y principal accionista. "Estoy decepcionado conmigo mismo y con el primer equipo de Facebook por no pensar más en cómo el algoritmo de News Feed podría cambiar nuestra cultura, influir en las elecciones y empoderar a líderes nacionalistas".

El rápido crecimiento de Facebook se ha visto impulsado por adquisiciones, como Instagram y WhatsApp, y ahora críticos y expertos dicen que Facebook simplemente compró su competencia, en lugar de innovar para enfrentar los desafíos que le planteaban. "Todo su modelo de negocios es identificar amenazas potenciales y luego comprarlas o vencerlas de alguna manera", dijo Stephen Diamond, profesor asociado de derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa Clara.

Y Facebook ha sido señalada por no hacer lo suficiente para combatir la intromisión electoral, la desinformación y el discurso de odio. Su enorme poder, argumentan los críticos, debe mantenerse bajo control, pero Facebook no quiere escindir a Instagram y WhatsApp.

Esto es lo que necesitas saber de todo este enredo:

¿Quién quiere dividir Facebook y por qué?

Los llamados para que Facebook se divida no son nuevos. Pero es sorprendente escuchar a uno de los cofundadores de la compañía pedir una medida tan extrema. Hughes sostiene que Zuckerberg tiene tanto poder que ni siquiera el consejo de administración de la compañía puede hacerle rendir cuentas. Zuckerberg controla alrededor del 60 por ciento de las acciones con voto de Facebook, lo que significa que la junta no puede despedirlo técnicamente, incluso si se equivoca.

Hughes no está solo. Grupos de defensa, incluido el Centro de información de privacidad electrónica (EPIC por sus siglas en inglés), Color of Change y Common Sense Media, han pedido previamente a la Comisión Federal de Comercio, la agencia que hace cumplir la ley antimonopolio, para que Instagram y WhatsApp se separen. Una división también facilitaría a otras compañías de medios sociales competir con Facebook, sostienen las organizaciones.

Además de eso, hay un grupo llamado Freedom from Facebook que quiere que la FTC obligue a Facebook a escindir también su servicio de mensajería, Messenger.

La senadora Elizabeth Warren, una demócrata de Massachusetts que también es candidata a la presidencia, se encuentra entre los legisladores que quieren dividir Facebook, así como a otros gigantes tecnológicos, como Google y Amazon.

¿Cómo podría ser dividida Facebook?

Una forma de dividir a Facebook sería que el gobierno federal presente una demanda contra la compañía, argumentando que esto ahoga la competencia. Eso podría provocar una negociación entre las partes que podría llevar a que Facebook acepte hacerse más pequeña.

Otra alternativa sería que el Congreso apruebe una ley que cubra los monopolios tecnológicos. Warren ha propuesto una ley de esa naturaleza, lo que requeriría que las plataformas tecnológicas que reciban US$25,000 millones o más en ventas "separen estructuralmente" sus productos. Amazon, por ejemplo, tendría que escindir su marca propia Amazon Basics. Warren dijo que si ganaba las elecciones presidenciales, su administración también nombraría reguladores para deshacer las fusiones de Instagram y WhatsApp de Facebook.

¿Qué opina Facebook de esta idea?

Facebook ha rechazado estos llamados, argumentando que dividir la empresa no haría a la red social más responsable por sus acciones. En cambio, Facebook ha pedido una mayor regulación de Internet en relación con el contenido dañino, la integridad de las elecciones, la privacidad y la portabilidad de datos.

"La responsabilidad de las empresas de tecnología solo se puede lograr a través de la minuciosa introducción de nuevas reglas para Internet", dijo Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones de Facebook en un comunicado. La red social también dijo que tener Instagram y WhatsApp en Facebook les ayuda a combatir el spam, la interferencia electoral y el crimen. Facebook dice que tiene mucha competencia, y apunta a YouTube, Snapchat, iMessage y WeChat, entre otros.

¿Ha ocurrido esto antes en el mundo de la tecnología?

Sí, pero es algo muy inusual. En 1974, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda antimonopolio contra AT&T, pero el asunto no se resolvió hasta ocho años después. La compañía telefónica fue obligada a escindir dos tercios de sus activos en compañías separadas, según un artículo de 1982 en el Washington Post. El gobierno también trató de dividir a Microsoft y en el año 2000 un juez federal ordenó que el gigante tecnológico se dividiera en dos compañías. Microsoft apeló y la decisión fue revocada.

¿Qué pasaría con los usuarios si Facebook se divide?

Facebook está tratando de integrar sus servicios de mensajería para que los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp puedan enviarse mensajes sin cambiar de aplicación. La división de las empresas podría evitar que eso suceda.

Aquellos que quieren que el gobierno divida Facebook argumentan que la medida generaría más competencia entre las compañías de medios sociales, lo que podría significar más opciones para los consumidores. Alrededor de 2,700 millones de personas usan Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger todos los meses.

Diamond dijo que dividir Facebook también podría llevar a la compañía a aumentar sus esfuerzos de privacidad para igualar a sus competidores de redes sociales.

¿Qué tan probable es que esto suceda?

La FTC se negó a comentar si está buscando dividir Facebook. Pero si la historia es una indicación, eso sería una movida rara. "Dudo que haya suficiente impulso político para romper Facebook", dijo Diamond. "Soy escéptico, aunque creo que podría haber buenas razones para hacerlo".

