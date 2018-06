Facebook compartió datos de usuarios [y sus amigos] a firmas como Apple y Samsung

Xinhua News Agency/Getty

Facebook tuvo acuerdos con al menos 60 fabricantes de dispositivos, incluidas compañías como Apple, Microsoft, Samsung y BlackBerry, para proporcionar acceso a grandes cantidades de datos de sus usuarios, según un reporte del New York Times.

Lo que es más importante, los acuerdos proporcionaron acceso a los datos de los amigos de Facebook de esos usuarios, incumpliendo así un decreto de consentimiento de 2011 con la Comisión Federal de Comercio (FCC).

El informe indica que los datos de los amigos de los usuarios a menudo estuvieron disponibles sin el consentimiento explícito.

A raíz del escándalo de privacidad de datos de Cambridge Analytica, la limpieza en la aplicación de Facebook puede terminar siendo más difícil de lo que creemos.

En marzo, Facebook estuvo bajo fuego tras las noticias de que Cambridge Analytica había utilizado indebidamente los datos de los usuarios en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Desde entonces, Mark Zuckerberg ha comparecido ante al Congreso en un intento por responder preguntas sobre el manejo de los datos de usuario de Facebook.

En una prueba, un periodista del New York Times inició sesión en Facebook utilizando un dispositivo BlackBerry 2013, utilizando una cuenta con aproximadamente 550 amigos, supervisando los datos solicitados y recibidos. A través de una aplicación de BlackBerry llamada "The Hub", el dispositivo pudo adquirir "información de identificación" para hasta 295,000 usuarios de Facebook. Vale la pena señalar que un representante de Blackberry le dijo al New York Times que los dispositivos Blackberry más recientes, con Android, no usan los mismos canales privados.

Facebook respondió a la nota del New York Times en una entrada de blog más tarde el domingo.

En el post, escrito por Ime Archibong, vicepresidente de sociedades de producto, dijo que los acuerdos de datos eran cuestión de necesidad: