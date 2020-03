Facebook desarrolla servicio de reloj público superpreciso para Internet

Facebook

¿Quién lleva el tiempo en Internet? Probablemente es algo que no te has preguntado, pero todos los dispositivos que están conectados, que son miles de millones, tienen un reloj integrado y no todos están sincronizados para dar la hora con el mismo nivel de precisión.

En la vida cotidiana, la medición del tiempo tiende a estar en minutos en lugar de segundos, pero la falta de precisión de tan solo un segundo en Internet puede provocar que se pierdan recordatorios o, en casos más graves, puede provocar el retraso en el lanzamiento de una nave espacial. Ocasionalmente, se realizan ajustes de un segundo al Tiempo Universal Coordinado (UTC) para sincronizar el tiempo preciso con el tiempo solar impreciso, un desfase que ha probado ser perjudicial. Sin embargo, las compañías de tecnología tienen sus propias maneras de hacerlo.

Facebook publicó los detalles de un nuevo servicio de reloj público que combina datos satelitales y los de sus propios servidores. En una publicación realizada el 18 de marzo en el blog de la compañía, Facebook explicó cómo es que mejoraron la precisión del tiempo de 10 milisegundos a 100 microsegundos, con resultados verificados en su laboratorio.

"A medida que crece la infraestructura de Facebook, la precisión del tiempo en nuestros sistemas se ha vuelto cada vez más importante", dijo la compañía y explicó por qué su equipo de ingeniería decidió abordar este desafío en particular e indicó que es necesario para la empresa conocer la diferencia horaria exacta de dos servidores aleatorios para que los datos no se mezclen. "Necesitamos sincronizar todos los servidores en muchos centros de datos con una precisión de menos de milisegundos", agregó.

Los dispositivos conectados a Internet generalmente dependen de una sincronización con servidores NTP, para mantenerse al día con el tiempo. Varias compañías, como Apple y Google, ya proveen con servidores NTP a dispositivos para mantener la hora exacta. Ahora, Facebook tiene su propio servidor NTP, el cual fue comparado con los servidores de Apple y Google, como parte de sus pruebas y llegó a la conclusión de que era "competitivo con otros proveedores populares, pero en algunos casos, también los supera".

Si quieres consultar este servicio y probarlo con tu propio dispositivo puedes hacerlo en time.facebook.com