Facebook dejará de usar reconocimiento facial por defecto

Facebook

Facebook permitirá que los usuarios tengan un mayor control sobre la función de reconocimiento facial por lo que desde ahora, la red social dejará de usar esta tecnología por defecto.

Por medio de una publicación dentro del blog oficial, realizada el martes 3 de septiembre, Facebook indicó que los nuevos usuarios, y aquellos que tengan activada la función de sugerencias de etiquetas en la red social, recibirán una notificación explicando el funcionamiento de la tecnología de reconocimiento facial y cómo es que la plataforma utiliza esta tecnología. Igualmente, los usuarios tendrán la opción de desactivarla con mayor facilidad.

Los usuarios que decidan utilizar la tecnología de reconocimiento facial recibirán sugerencias de etiquetado para las fotos en las que podrían aparecer. Anteriormente, Facebook realizaba estas sugerencias de forma automática.

Para aquellos usuarios que desactiven la función, Facebook dejará de utilizar el reconocimiento facial para sugerir a las personas que los etiqueten en fotos.

Facebook

"La gente podrá etiquetar manualmente a sus amigos, pero no le sugeriremos que lo haga si no tiene activado el reconocimiento facial", dijo Srinivas Narayanan, líder del área de investigación para Facebook AI, en una publicación de blog. "Si tienes desactivada la configuración de reconocimiento facial, no recibirás aviso", escribió.

Con este ajuste, los usuarios tienen un mayor control de la tecnología de reconocimiento facial que se utiliza dentro de la plataforma. Este ajuste es uno de varios cambios que Facebook ha realizado después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) le impusiera una multa de US$5,000 millones por sus problemas de privacidad que salieron a la luz luego del escándalo Cambridge Analytica.