Facebook se defiende tras acusaciones de compartir datos de usuarios

Agrandar Imagen Claudia Cruz/CNET

Facebook defiende sus prácticas desmanteladas por un reciente reporte de The New York Times en el que se menciona que la red social permitió que diferentes empresas como el Royal Bank of Canada, Amazon, Spotify, Netflix y otras empresas tuvieran acceso a cierta información de los usuarios en la red social, incluyendo sus mensajes privados.

"Trabajamos de la mano de cuatro empresas aliadas para integrar funciones de mensajería en sus productos y así los usuarios pudieran enviar mensajes a sus amigos en Facebook", dice la red social en el comunicado. "Pero eso solo funcionaba cuando elegían iniciar sesión por medio de Facebook".

Esta semana, el Times publicó un reportaje en el que dio a conocer que un montón de compañías tecnológicas tuvieron acceso a información de los usuarios como nombres de sus amigos y, lo que causó más revuelo, las firmas tuvieron permiso de "escribir", "leer" y "eliminar" mensajes privados.

Facebook dice que si bien estas funciones ya no están activas desde hace tres años, este tipo de permisos eran necesarios para que las aplicaciones de terceros pudieran funcionar. Facebook pone de ejemplo estos permisos a Spotify: "Para que pudieras escribir un mensaje a un amigo de Facebook desde Spotify, debíamos dar a Spotify 'permiso para escribir'. Para que pudieras leer los mensajes de respuesta, debíamos dar a Spotify 'permiso para leer'. 'Permiso para borrar' significaba que si borrabas un mensaje desde Spotify, tambián debía borrarse en Facebook".

Facebook agrega que ningún tercero tuvo acceso a los mensajes privados de los usuarios sin su autorización. El problema, como dijo el Times, es que ese tipo de autorizaciones están vagamente descritas o enterradas en los documentos de políticas de la empresa que cualquier usuario al crear una cuenta puede leer pero que nadie lo hace.

Puedes leer más sobre cómo funcionaban estas alianzas en el comunicado de Facebook. También, el reportaje íntegro de The New York Times es muy recomendable.