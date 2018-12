Facebook recogió datos personales de Tinder, Pregnancy+, otros apps: reporte

Getty Images

Facebook podría estar recolectando también parte de tu información más personal.

Las aplicaciones de Android como Tinder, Grindr y Pregnancy+ comparten información confidencial del usuario con Facebook, según un informe esta semana de la compañía alemana de seguridad móvil Mobilsicher.

De acuerdo con el reporte, la información incluye datos sobre la salud del usuario, sus perfiles en las citas románticas, afiliación religiosa y otros detalles muy personales. La identificación del usuario conocida como Advertising ID es la que permite a Facebook enlazar con información de apps de terceros, según un reporte de BuzzFeed. Esta información se recopila a través del Software Developer Kit (SDK) que Facebook proporciona a los desarrolladores de aplicaciones de terceros, lo que permite a los usuarios iniciar sesión con Facebook.

Otras aplicaciones de Android probadas por Mobilsicher incluyen OKCupid, Migraine Buddy, Bible + y Muslim Pro.

Facebook no necesariamente trata de ocultar que recolecta esta información, señala BuzzFeed. Las políticas de Facebook dicen que puede recopilar información de aplicaciones de terceros que utilizan sus SDK y API, pero un representante de la red social le dijo a CNET que no podía identificar las aplicaciones específicas de las que la empresa recopila datos. El representante dijo que Facebook usa una Advertising ID, que es única para cada usuario y permite a los usuarios optar por no recibir anuncios personalizados.

La mayoría de los desarrolladores con los que habló Mobilsicher pensaron que la información que recibió Facebook era anónima. Pero aunque los nombres no están incluidos en los datos, la información está lejos de anonimizarse, señala Buzzfeed.

Según los reportes, Facebook proporciona a los desarrolladores información tal como cuánto tiempo llevan los usuarios en una aplicación y dónde hacen clic. A cambio, la red social accede a los datos recopilados por las aplicaciones y luego los utiliza para crear publicidad dirigida. Por ejemplo, una persona que usa regularmente la aplicación Pregnancy+ puede comenzar a ver más anuncios de ropa para bebés.

Los datos se envían a Facebook, independientemente de que los usuarios hayan iniciado sesión en la plataforma social, dice Mobilsicher. Si alguna vez has iniciado sesión en Facebook desde tu teléfono, la empresa puede vincular la información de la aplicación de terceros a tu perfil. Incluso si una persona no tiene un perfil de Facebook, dice BuzzFeed, la información todavía se puede compartir y recopilar con datos de aplicaciones de terceros vinculados a la identificación de publicidad de la persona.

El representante de Facebook dijo que la compañía no usa datos de terceros para crear perfiles para personas que no son usuarios de Facebook. Y aunque Facebook le da a alguien la opción de retirarse de los anuncios personalizados, todavía tiene que procesar los datos para ver si esa persona es un usuario de Facebook y si ha optado por no participar.

La noticia llega después de un explosivo reporte del New York Times que encontró que Facebook les dio a las empresas como Netflix y Spotify más acceso a los datos personales de los usuarios de lo que había revelado anteriormente. El uso de la información personal por parte de las redes sociales se ha sometido a un escrutinio desde que se reveló en marzo que Cambridge Analytica, una consultora digital vinculada a la campaña presidencial de Trump, accedió indebidamente a datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook. La red social también ha sido criticada por no hacer más para evitar la interferencia de los trolls rusos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

