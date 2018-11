Facebook dejó de monitorizar los datos de usuarios que tenían sus socios: reporte

Facebook no monitorizó adecuadamente a los fabricantes de dispositivos a cuales le otorgó acceso a los datos personales de millones usuarios, reportó el New York Times el lunes con base en información no divulgada y obtenida por el Congreso el mes pasado.

El descuido negligente de la red social se identificó en 2013 por un monitor de privacidad del gobierno, pero nunca fue revelado a los usuarios de Facebook, la mayoría de los cuales no habían dado permiso a la compañía de compartir sus datos con terceros, reportó el New York Times, citando detalles incluidos en una carta que Facebook le envió el mes pasado al senador Ron Wyden, un demócrata del estado de Oregon, defensor de la privacidad y asiduo crítico de Facebook.

La carta se refería a unos acuerdos de Facebook para proveer, a algunos fabricantes de dispositivos, acceso especial a una gran cantidad de datos sobre los usuarios de la gigantesca red social, según el Times. Los acuerdos, algunos con fechas de al menos el 2010, fueron hechos con compañías como Huawei, Lenovo, Oppo y TCL, dijo Facebook en junio.

Finalmente Facebook firmó acuerdos para compartir datos con docenas de compañías de tecnología, confesando en julio que había continuado compartiendo información con 61 desarrolladores de software y hardware, esto a pesar de haber dicho que ya había descontinuado dicha práctica en mayo del 2015.

La intención de los acuerdos para compartir datos eran para mejor integrar la "experiencia de Facebook" con los dispositivos móviles, algo que un representante de Facebook, en aquel momento, llamó una "práctica estándar en la industria".

Facebook ha estado bajo escrutinio desde las revelaciones en marzo que la firma Cambridge Analytica había usado inapropiadamente los datos de los usuarios de la red social durante la campaña presidencial del 2016 en EE.UU. Desde entonces, Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, ha comparecido ante el Congreso y el Parlamento Europeo para contestar preguntas sobre cómo Facebook gestiona los datos de sus usuarios.

Los acuerdos de Facebook para compartir datos caen bajo el alcance de un acuerdo extrajudicial emitido por la Comisión Federal de Comercio (FCC) y cuya intención es monitorizar cómo Facebook rastrea y comparte los datos de sus usuarios.

El acuerdo extrajudicial nació de una querella de la FTC en el 2011 que acusaba a Facebook de romper su promesa de mantener los datos de usuarios privados. Facebook le había asegurado a los usuarios que los apps de terceros sólo tenían acceso a los datos que eran necesarios para su funcionamiento. La verdad es que los apps tuvieron acceso a casi toda la información personal de Facebook.

Bajo el acuerdo extrajudicial, Facebook acordó recibir el consentimiento de sus usuarios antes de compartir sus datos con terceros. El acuerdo también requiere que Facebook establezca un "programa de privacidad extensa" y que sus socios lleven a cabo una auditoría cada dos años por un periodo de 20 años para verificar la que tanto eficaz ha sido el programa.

Durante una evaluación de los acuerdos de Facebook con Microsoft y la compañía Research In Motion en 2013, un equipo de la firma de asesoría PricewaterhouseCoopers encontró "evidencia limitada" que la red social había revisado el cumplimiento de sus socios sobre el uso de los datos de sus usuarios, reportó el Times.

En junio, funcionarios estadounidenses compartieron su preocupación de que Facebook le otorgará a la compañía china Huawei acceso especial a los datos los usuarios. Huawei, quien ha estado en la mira del gobierno de EE.UU., es la segunda fabricante de celulares más grande del mundo, por volumen, pero le ha costado penetrar el mercado local por los asuntos de seguridad que expresan agencias como el FBI, CIA, NSA, la Comisión Federal de Comunicaciones y el Comité de Inteligencia de la Baja Cámara de Representantes.

Los representantes de Facebook o del senador Wyden no respondieron inmediatamente a nuestra solicitud para hacer un comentario.

Ofertas de Viernes Negro: Mira aquí todas las promociones para Black Friday 2018 que hemos encontrado hasta el momento.

No dejes de consultar nuestra Guía de compras navideñas para las mejores sugerencias de regalos para 2018.