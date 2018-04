NurPhoto

Facebook está haciendo seguimiento a su promesa de dar a conocer a los usuarios si sus datos han sido utilizados por Cambridge Analytica y la aplicación This is Your Digital Life, así como por otros apps de terceros que necesiten ser revisados.

En un comunicado, la empresa dio a conocer que a partir de este lunes 9 de abril, los 87 millones de usuarios que se habrían visto afectados por el mal uso de los datos recibirán de forma progresiva en su News Feed una alerta, que incluirá un enlace al Facebook Help Center, en donde encontrarán una página con herramientas.

Este sitio Web especializado les explicará si sus datos han sido mal utilizados, y de qué forma pueden impedir que This is Your Digital Life -- el app utilizada por Cambridge Analytica para obtener los datos -- o cualquier otra continúe accediendo a ellos.

Un mensaje de alerta en el News Feed también se mostrará en general a todos los usuarios de Facebook de forma progresiva este mes, aunque este estará más bien vinculado a la seguridad de la red social y tendrá un enlace que llevará a los usuarios al Facebook Help Center, en donde podrán conocer que apps de terceros tienen sus datos y cómo pueden eliminar cualquier vinculación con ellas.

La red social también anunció a partir de este lunes la llegada del apartado "Apps Controls", que se ubicará en la parte superior del News Feed, y mediante el cual se podrá ver qué aplicaciones se han utilizado y qué información se ha compartido con ellas. Las personas también podrán remover los apps con los que no desean continuar compartiendo su información.

La semana pasada Facebook modificó la forma en la que se eliminan los permisos a apps de terceros, con el objetivo de hacer este proceso mucho más sencillo.

Como parte de una investigación sobre la manipulación de los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016 a través de la red social, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, tendrá que acudir al Congreso de Estados Unidos, para dar explicaciones, el próximo 11 de abril.