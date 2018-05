Nada romántico: Facebook quiere devorarse otro sector, el de los apps de citas

En junio de 2009, Facebook superó por primera en número de usuarios a la que en ese momento era la reina de las redes sociales MySpace, por la que News Corp. había pagado US$580 millones tan so´olo cuatro años atrás.

Hoy MySpace es meramente un recuerdo –la empresa fue vendida por News Corp. en 2011 en apenas US$35 millones. Y Facebook es, pues, Facebook: un monstruo con más de 2,200 millones de usuarios activos al mes en todo el planeta.

Por eso, cuando este martes Mark Zuckerberg nos dijo en F8 2018 que Facebook planea entrar al mundo de las citas románticas, las acciones de Match Group Inc. –la matriz de Tinder, OkCupid, Match.com y otras plataformas de citas amorosas– se precipitaron a la baja 22 por ciento.

"Facebook ya es clave en permitirle a la gente conocerse y juntarse. La entrada al mundo de las citas simplemente formaliza esto y le abre otras oportunidades de negocio a la gigante de las redes sociales", dice Ben Wood, jefe de investigación de la firma de investigación de mercado CCS Insight, vía email. "Tiene sentido ahora usar la plataforma para hacer nuevas relaciones".

Si bien el mercado puede estar sobrereaccionando –porque Facebook es un novato en el sector y Match es, digamos, todo un Casanova– el hecho es que la red social de la F azul es tan grande, que puede trastornar cualquier industria en la que entre.

Algunos ejemplos recientes son los videos cortos, el contenido efímero y el video en vivo.

Vine lanzó su servicio de videos breves en enero de 2013 con gran éxito, pero en junio de ese mismo año Instagram implementó la capacidad de subir videos de 15 segundos al app. Vine nunca se pudo recuperar y el app cerró definitivamente en octubre de 2016.

eMarketer

En cuanto al contenido efímero (del que era rey Snapchat), Instagram lanzó Stories en agosto de 2016, pocos meses antes de que Snap Inc. saliera a bolsa. Incluso, poco después, Facebook lanzó Stories para su plataforma principal y su filial WhatsApp lanzó Status, su propia versión de los mensajes efímeros.

Desde su aterrizaje en el mercado bursátil en febrero de 2017, Snapchat no ha dejado de decepcionar.

Esta misma semana, la red social de los mensajes efímeros reportó un total de 191 millones de usuarios activos registrados, por debajo de los 194 millones que se esperaban. Sus ingresos también decepcionaron. Snap Inc. reportó ventas de US$230.6 millones en el trimestre que acabó el 31 de marzo de 2018, debajo de las expectativas de los analistas, quienes esperaban US$244.5 millones. Y, por el periodo, reportó una pérdida de US$385.5 millones, mayor a la anticipada. Muchos señalan a los clones de Facebook como una de las razones de la caída en popularidad de Snapchat -- aunque también culpan a su rediseño fallido.

Y cuando Facebook lanzó Facebook Live en abril de 2016, Twitter y su servicio Periscope recibieron un duro golpe. Aunque Twitter no desglosa los números de usuarios de su servicio de video en vivo –que compró en marzo de 2015–, fue muy evidente la caída en el uso de ese servicio a favor de la nueva función de Facebook (antes, Periscope le había hecho algo similar a Meerkat, la primera en llegar al mercado, que murió por la patria en octubre de 2016, el mismo mes que Vine).

Por su parte, a pesar del escándalo de Cambridge Analytica, que forzó a Mark Zuckerberg, cofundador y presidente ejecutivo de Facebook a comparecer ante el Congreso en Washington, D.C. por dos días consecutivos, la empresa reportó ingresos de más de US$11,000 millones en el primer trimestre de 2018, un alza de casi el 50 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Por eso, bastó una mención de Dating para poner a temblar a la competencia, aunque no lo digan. "Nos sentimos halagados de que Facebook esté entrando en nuestro espacio –y vea la oportunidad global que nosotros vemos– en lo que Tinder sigue despegando", dijo Mandy Ginsberg, presidenta ejecutiva de Match Group, según la cita The Verge. Y, para no perder la oportunidad, añadió un pase a Facebook en clara alusión a Cambridge Analytica: "Nos sorprende el momento dada la cantidad de datos personales y sensibles que vienen con el sector". Ouch.

"Es una medida inteligente de parte de Facebook entrar en los servicios de citas, pero el momento es un poco raro dados sus problemas recientes con la privacidad", dice Wood, de CCS Insight.

La firma de investigación de mercado eMarketer proyecta que el número de personas que usan apps de citas crecerá de 25.7 millones de usuarios en 2018 a 36.1 millones en 2020 tan sólo en Estados Unidos. Según la firma, uno de cada tres solteros en el país usa estos apps. Monica Peart, directora principal de pronósticos de eMarketer, considera que aún hay mucho espacio para crecer en una categoría que se presta a la segmentación. Al igual que Mashable, medio que opina que el servicio de Facebook será para viejos, Peart piensa que Dating atraerá a un público mayor que el de apps como Tinder. "Van a atraer otro tipo de usuario".

"El crecimiento en la categoría de apps de citas es aún muy robusto", dice Peart, vía telefónica. "El mercado ha sido muy reaccionario", dice, lo cual "se explica por el enorme alcance de Facebook, que nadie más tiene, lo cual es parte del racionamiento detrás de las reacciones". Peart dice que este sector depende de las suscripciones y la publicidad, y Facebook está en una fuerte posición para sacar provecho de los anuncios. La analista dice que no le sorprendería que, de tener éxito, Facebook convirtiera Dating en un app independiente, como lo hizo con Messenger.

Lo cierto es que Facebook ve una oportunidad ahí, como la vio en la realidad virtual, en los apps de mensajería y en los mensajes efímeros. Y cuando Facebook –que no es nada romántico– se lanza por algo, a veces no le deja ni las migajas a la competencia.