Facebook trabaja en su propia criptomoneda Project Libra: reporte

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Facebook está trabajando en una propia criptomoneda conocida entre sus filas como Project Libra, de acuerdo con The Wall Street Journal.

La criptomoneda no tiene fecha de lanzamiento, pero Facebook quiere que sea utilizada para hacer compras dentro de la red social y también a lo largo y ancho de Internet, según el reporte. Facebook está trabajando con firmas financieras y con negocios para desarrollar la criptomoneda, agrega el Journal.

Facebook está buscando inversiones por parte de firmas financieras como Visa y Mastercard y atraería a los usuarios ofreciendo recompensas por su actividad con la criptomoneda, dice el reporte. Facebook busca una inversión de US$1,000 millones, la cual serviría para darle valor a la moneda y protegerla de la volatilidad que ha caracterizado a las criptomonedas existentes.

Facebook también quiere crear una forma universal de hacer cobros en cualquier página ajena a la red social, según dice el Journal, para hacer que su sistema de pagos con la criptomoneda sea utilizado en Internet. Este método de cobro universal funcionaría de manera similar a la forma en que sitios ajenos a Facebook permiten iniciar sesión o crear cuentas con las credenciales de la red social.

Facebook no dio comentarios al WSJ.

No es la primera ocasión que se reporta el interés de Facebook en las criptomonedas y la economía digital. Bloomberg dijo en diciembre que Facebook trabajaba en una criptomoneda para WhatsApp; y The New York Times reportó en febrero que Facebook buscaba una inversión de US$1,000 millones para el proyecto.

La noticia de una criptomoneda de Facebook llega en una época turbulenta para la red social tras las críticas por no respetar la privacidad de los usuarios y por escándalos tras la filtración de información de millones de usuarios desde la red social. Además de su información personal, como amigos, ubicación o estudios, los más de 2,000 millones de usuarios potenciales de esta criptomoneda también entregarían a Facebook información de sus compras en la red.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 3 de mayo de 2019.

Reproduciendo: Mira esto: iPhone con Touch ID, Facebook Parejas y vuelve Cortana