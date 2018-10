Facebook cree que los spammers estaban detrás del hackeo masivo: reporte

James Martin/CNET

Facebook dice haber llegado a la conclusión de que los spammers que se hacían pasar por una empresa de marketing digital, están detrás de la brecha de seguridad masiva revelada el mes pasado. Esto libera de culpa a los supuestos los piratas informáticos a los que se acusó inicialmente, informó el Wall Street Journal el miércoles por la noche.

Facebook ha estado investigando el hackeo, que califica como la brecha de seguridad más grande de su historia, desde su descubrimiento el 25 de septiembre. La red social sospechaba en origen que fueron afectadas 50 millones de cuentas de usuarios pero ahora cree fueron 29 millones. La información robada incluye números de teléfono y direcciones de correo electrónico.

La violación surgió desde una vulnerabilidad en la función "ver como" de Facebook, que permite a las personas ver cómo ven sus perfiles otras personas.

Los atacantes explotaron el código asociado con la función lo que les permitió robar "tokens de acceso" que podrían usarse para acceder e las cuentas de las personas.

También utilizaron una técnica que les permitía robar tokens de acceso a los amigos de las cuentas que ya controlaban, ampliando así su alcance.

Facebook ha dicho que está trabajando con el FBI, quien le pidió no dar información concreta sobre quién podría estar detrás del ataque o si estaban atacando a alguien en particular. También dice que no hay razón para creer que la brecha esté relacionada con las próximas elecciones generales en Estados Unidos.

La compañía declinó realizar ningún comentario sobre el hackeo el miércoles, reiterando los comentarios realizados el viernes por Guy Rosen, vicepresidente de gestión de productos de Facebook.

"Estamos cooperando con el FBI en este asunto", dijo Rosen. "El FBI está investigando activamente y nos ha pedido que no discutamos quién puede estar detrás de este ataque".