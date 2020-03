Facebook crea un nuevo centro de información correcta sobre coronavirus

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

El presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg dijo el miércoles que la compañía ha desarrollado un centro de información que dirigirá a los usuarios a "información autorizada" sobre el coronavirus. La nueva función aparecerá en la parte de hasta arriba del Feed de noticias de los usuarios y es parte del más reciente esfuerzo del gigante de las redes sociales para combatir la desinformación respecto al virus.

Este centro de información se desplegará en Italia, Francia, Alemania, España, el Reino Unido y Estados Unidos durante las próximas 24 horas. Facebook planea lanzarlo en todo el mundo para sus 2,500 millones de usuarios. Incluirá actualizaciones en tiempo real de las autoridades nacionales de salud y agencias globales, como la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, presentará artículos, videos y publicaciones sobre distanciamiento social y cómo evitar la propagación del virus.

"El amplio consenso es que el papel más importante que podemos asumir es alentar a las personas a tomar en serio las órdenes de distanciamiento social, especialmente para quienes pudieran sentir que no están personalmente en riesgo", dijo Zuckerberg en una conferencia telefónica con periodistas el miércoles.

Facebook

Mientras el novel coronavirus sigue esparciéndose en el mundo, las compañías de redes sociales han estado luchando para reducir la cantidad de información falsa en sus sitios. El virus causa una enfermedad respiratoria conocida como COVID-19, que genera síntomas como tos y falta de aire. Por supuesto, alrededor de este tema no faltan las teorías de la conspiración, que van desde que el coronavirus es una invención de la industria farmacéutica o es causado por 5G.

Por lo pronto, no está claro qué tan bien han funcionado los esfuerzos para combatir la información errónea. The New York Times informó a principios de este mes que docenas de videos, fotos y publicaciones que incluyen información equivocada sobre el coronavirus continúan escapándose por entre las grietas de las redes sociales. La información errónea sobre el coronavirus también ha aparecido en grupos privados de Facebook y mensajes cifrados de WhatsApp, lo que hace que sea más difícil para la compañía poder encontrar y eliminar estas falsas afirmaciones.

Facebook dijo a fines de enero que trabajará con verificadores de información externos y limitará el alcance de las publicaciones que sus socios consideren falsas. La compañía también ha eliminado contenido que podría causar daño físico, como aseveraciones de que beber lejía mata el coronavirus.

"Tú no permites que la gente grite fuego en un salón lleno de gente, y creo que es algo similar con las personas que difunden información falsa en medio de un brote como este", dijo Zuckerberg durante la conferencia telefónica.

Las agencias gubernamentales también han usado las redes sociales para tratar de disipar rumores y engaños sobre el coronavirus. La compañía se ha enfrentado a desafíos técnicos al tratar de tomar medidas enérgicas contra las publicaciones que violan sus reglas. El martes, usuarios que publicaban enlaces a artículos noticiosos sobre el coronavirus fueron señalados falsamente como spam. Facebook dijo que la compañía tenía un problema con "un sistema automatizado que elimina enlaces a sitios Web abusivos", pero que ya solucionó el problema generalizado.

Zuckerberg reconoció que la respuesta de Facebook a la desinformación sobre coronavirus no ha sido perfecta dada la gran cantidad de publicaciones que la compañía debe revisar. Facebook no ha compartido información sobre la cantidad de información errónea al respecto que ha borrado.

Además de la moderación de contenido, Facebook temporalmente prohibió anuncios que vendan mascarillas. Asimismo, ha contribuido con US$20 millones en donativos a la fundación de las Naciones Unidas y a la OMS. Esta semana, Facebook dijo que iba a otorgar US$100 millones en becas y créditos por publicidad para ayudar a las pequeñas empresas. WhatsApp, propiedad de Facebook, lanzó un centro de información del coronavirus para dirigir gente a los recursos y consejos y ha donado US$1 millón al Instituto Internacional de la Red de Corroboración de Información del Centro Poynter.

La empresa también dijo el miércoles que Workplace, un producto independiente que se ve parecido a la red social pero es usado en oficinas, será gratuito durante los próximos 12 meses para gobiernos y organizaciones de emergencia.