Facebook compraría una empresa de ciberseguridad: reporte

Facebook quiere que sus miles de millones de usuarios sepan que se preocupa por reforzar su seguridad tras la gran brecha de seguridad que sufrió a principios de este mes, y parece que el gigante de las redes sociales pretende gastar algo de dinero en una importante adquisición de ciberseguridad.

Facebook ha tanteado a varias compañías de seguridad para una posible adquisición, según informó The Information el domingo, citando fuentes descritas como familiarizadas con el asunto. No se identificaron los posibles objetivos de dicha adquisición, pero el medio de noticias de tecnología dijo que se podría anunciar un acuerdo a finales de año.

El impulso de Facebook para reforzar su seguridad se produce menos de un mes después de lo que la compañía considera la brecha de seguridad más grande en su historia.

La red social sospechaba originalmente que se vieron afectadas hasta 50 millones de cuentas de usuarios, pero ahora cree que comprometió la información personal de 29 millones de usuarios, incluidos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y búsquedas recientes.

Facebook ha concluido que los spammers que se hacían pasar por una empresa de marketing digital estaban detrás de la masiva brecha de seguridad, y no los hackers que trabajan para un estado-nación como se creyó en un principio.

Facebook ha dicho que está trabajando con el FBI, quien le pidió no dar información sobre quién podría estar detrás del ataque o si estaban atacando a alguien en particular. También se dice que no hay razón para creer que la brecha esté relacionada con las próximas elecciones en Estados Unidos.

La violación surgió de una vulnerabilidad en la función "ver como" de Facebook, que permite a las personas ver cómo se ven sus perfiles para otras personas.

Por el momento no hay información adicional sobre la adquisición de la compañía de seguridad ya que el portavoz de Facebook se negó a hacer comentarios sobre el informe.