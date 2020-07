Facebook compartió datos de usuarios con desarrolladores con acceso expirado

Gráfica de Pixabay/Ilustración de CNET

Facebook dijo el 1 de julio que compartió datos de sus usuarios con miles de desarrolladores incluso después de que el acceso a estos debía haber expirado. La red social dijo que ha corregido el asunto, pero el error le permitió a unos 5,000 desarrolladores seguir recibiendo datos de usuario por más tiempo del programado.

En 2018 Facebook dijo que los desarrolladores ya no tendrían acceso a los datos de usuarios que no hubiesen usado el app del desarrollador en los últimos 90 días. La gente puede usar su cuenta de Facebook para entrar a varios apps. La red social hizo el cambio tras el escándalo de Cambridge Analytica ese mismo año. La firma de asesoría política Cambridge Analytica extrajo datos de hasta 87 millones de usuarios sin su permiso, lo cual hizo pensar a muchos que Facebook no estaba haciendo lo necesario para proteger la información de sus usuarios.

Facebook dijo que la empresa descubrió recientemente que los apps han seguido recibiendo datos de la red social incluso después de que un usuario dejara de estar activo en un app por más de 90 días.

"Por ejemplo, eso puede pasar si alguien usa un app de ejercicio para invitar a alguien a donde vive para hacer ejercicio juntos, pero no reconocimos que algunos de sus amigos habían estado inactivos por muchos meses", dijo Facebook en una entrada en su blog.

La empresa, que cuenta con más de 2,600 millones de usuarios activos por mes, no explicó en la entrada de blog cuántos usuarios fueron afectados o si estos serán notificados que información estuvo a disposición de los desarrolladores por más tiempo del debido. Facebook dijo que seguirá investigando el asunto pero que la empresa no ha hallado ninguna evidencia de que la información haya sido utilizada maliciosamente.

Facebook recibió una multa de US$5,000 millones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) relacionada al escándalo Cambridge Analytica.