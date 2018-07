Facebook reconoce que compartió datos de usuarios con docenas de compañías

Getty Images

Facebook admitió haber proporcionado a docenas de compañías tecnológicas acceso especial a los datos de los usuarios después de haber dicho públicamente que restringía dicho acceso en 2015.

Facebook continuó compartiendo información con 61 fabricantes de hardware y software después de que dijera que suspendía la práctica en mayo de 2015, según reconoció el gigante de las redes sociales en 747 páginas de documentos entregados al Congreso la noche del viernes. Los documentos fueron en respuesta a cientos de preguntas formuladas al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, por miembros del Congreso en abril.

Facebook dijo que otorgó una extensión especial "única" de seis meses a compañías que iban desde AOL hasta el servicio de paquetería United Parcel Service (UPS) hasta la aplicación de citas Hinge para que pudieran cumplir con la nueva política de privacidad de la red social. Los datos compartidos sin el conocimiento de los usuarios incluyen nombres de amigos, géneros y fechas de nacimiento.

"Contratamos empresas para crear integraciones para una variedad de dispositivos, sistemas operativos y otros productos en los que nosotros y nuestros socios queríamos ofrecer a las personas una forma de recibir experiencias de Facebook", dijo la compañía en los documentos. "Estas integraciones fueron creadas por nuestros socios, para nuestros usuarios, pero aprobadas por Facebook".

Los documentos de Facebook también dicen que descubrió que otras cinco compañías "teóricamente podrían haber accedido a datos de amigos limitados" como resultado de una prueba beta.

Facebook dijo en los documentos que finalizó 38 de las alianzas y planea descontinuar siete más para fines de julio.

La revelación fue parte del segundo intento de Facebook por responder a preguntas formuladas a Zuckerberg en abril por miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. En junio, la red social publicó sus respuestas escritas a algunas de las preguntas del comité, muchas de las cuales respondió Zuckerberg durante esa audiencia al decir que haría que su equipo "volviera" a los legisladores con las respuestas.

El testimonio de Zuckerberg ante el Senado y la Cámara en abril se produjo mientras la red social lidiaba con un escándalo que involucraba a Cambridge Analytica, una consultora digital que tenía vínculos con la campaña presidencial de Trump. Cambridge Analytica tuvo acceso a la información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook, lo que provocó una reacción violenta que generó dudas sobre si se puede confiar en Facebook para proteger la información personal de sus 2,000 millones de usuarios.

La compañía también ha estado en el banquillo por no hacer lo suficiente para evitar el abuso de los troles rusos que publicaron información errónea y contenido abusivo en la plataforma. La actividad rusa fue parte de un programa para inmiscuirse en las elecciones presidenciales de EE.UU. y sembrar la discordia entre los votantes.

Los legisladores en particular expresaron su preocupación al acceso que Facebook ha dado a los datos de sus usuarios a Huawei, empresa con la que el gobierno de Estados Unidos tiene especiales problemas, ya que desconfía de sus servicios y redes, que podrían servir como parte de un programa de espionaje del gobierno chino.

La controversia estalló en junio cuando The New York Times informó que Facebook tenía acuerdos para brindar acceso a grandes cantidades de datos de usuarios a por lo menos 60 fabricantes de dispositivos diferentes, incluidas empresas como Apple, Microsoft, Samsung y BlackBerry.

En una prueba, un periodista de The New York Times se conectó a Facebook usando un dispositivo BlackBerry 2013, usando una cuenta con aproximadamente 550 amigos, monitoreando los datos solicitados y recibidos. A través de una aplicación de BlackBerry llamada The Hub, el dispositivo pudo adquirir "información de identificación" para hasta 295,000 usuarios de Facebook.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero anteriormente dijo que está tomando medidas para asegurarse de que la explotación de datos de Cambridge Analytica no vuelva a ocurrir. Zuckerberg dijo que Facebook investigará todas las aplicaciones que tienen acceso a grandes cantidades de datos y restringirá aún más el acceso a los datos de los desarrolladores.