Facebook consideró cobrar a las compañías por el acceso a los datos de los usuarios hace varios años, según informó el Wall Street Journal el miércoles, citando correos electrónicos internos de Facebook recogidos en un documento judicial.

Los empleados de Facebook hablan en ellos sobre cómo alentar a los anunciantes a gastar más dinero en el servicio a cambio de obtener más información de los usuarios, según se muestra en los correos electrónicos de dicho documento.

Durante el testimonio ante el Congreso en abril, sobre el manejo de datos de la compañía después del escándalo de Cambridge Analytica, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo: "No puedo ser más claro sobre este tema. No vendemos datos, no es así como funciona la publicidad".

Facebook dijo que las conversaciones incluidas en los correos electrónicos eran de años atrás y que la compañía finalmente decidió no cobrar por el acceso a los datos de los usuarios. La compañía también añadió que estos documentos se presentan "de manera engañosa y fuera de contexto".

"La evidencia ha sido sellada por un tribunal de California, por lo que no podemos refutar que sea una falsa acusación", dijo Konstantinos Papamiltiadis, director de plataformas y programas de desarrolladores de Facebook, en un comunicado.

"Respaldamos los cambios en la plataforma que hicimos en 2015 para evitar que los usuarios compartan los datos de sus amigos con los desarrolladores. Cualquier extensión a corto plazo, otorgada durante la transición del cambio en la plataforma, fue para evitar que los cambios interrumpieran la experiencia del usuario".

"Para ser claros, Facebook nunca ha vendido los datos de nadie", dijo Papamiltiadis. "Nuestras API siempre han sido gratuitas y nunca hemos requerido que los desarrolladores paguen por usarlas, ya sea directamente o comprando publicidad".

Según informa el Journal, los correos electrónicos están incluidos entre los documentos internos de Facebook confiscados recientemente por un representante del Parlamento del Reino Unido. Los documentos incautados se obtuvieron durante el proceso de la demanda presentada por el difunto fabricante de aplicaciones Six4Tree, que afirmó que Facebook creó lagunas de privacidad que permitieron a Cambridge Analytica obtener los datos de los usuarios de Facebook.

Supuestamente, estos documentos incluyen comunicaciones internas privadas entre los ejecutivos de Facebook, incluido Zuckerberg, en las que se trata entre otras cosas, el modelo de negocio de Facebook. También contienen un correo electrónico de un ingeniero de Facebook alertando a los responsables de la compañía sobre la posible interferencia de Rusia en la plataforma a partir de 2014, dijo un miembro del Parlamento el martes.

Damian Collins, que encabeza el Comité Digital, de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento, dijo durante una audiencia el martes que el gobierno del Reino Unido podría comenzar a divulgar estos documentos "durante la próxima semana".

