Facebook cierra 'chatbots' que crearon un lenguaje secreto

Claudia Cruz/CNET

Un par de chatbots han hecho algo típico de los niños: crear un lenguaje secreto.

El mes pasado, unos investigadores de Facebook vieron que dos bots desarrollados en la división de inteligencia artificial de la compañía habían estado comunicándose de una forma inesperada. Los dos bots, llamados Bob y Alice, habían generado un lenguaje propio:

Bob: "I can can I I everything else" (Yo puedo puedo yo yo todo lo demás).

Alice: "Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to" (Las pelotas tienen cero para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para).

Podría sonar a jerigonza o un montón de errores, pero los investigadores dicen que es una especie de taquigrafía. Estos son los antecedentes: en junio, Fabebook anunció su iniciativa FAIR o Investigación en Inteligencia Artificial de Facebook, por sus siglas en inglés. Mediante FAIR la empresa está desarrollando bots que podrían negociar.

Los bots son un software que puede hablar con humanos y otras computadoras para realizar tareas, como hacer una reserva en el calendario o recomendar un restaurante.

Los bots de Facebook pueden comunicarse solos y no tenían ninguna directiva para limitarse al inglés. De modo que los bots empezaron a desviarse del guión para ser más efectivos en el arte de la negociación.

El fenómeno no es nuevo. Algunos investigadores en OpenAI, el laboratorio iniciado por el fundador de Tesla Elon Musk y el presidente de Y Combinator Sam Altman, se han embarcado en el mismo tipo de trabajo. AlphaGo, el desarrollador de inteligencia artificial de Deepmind, una división de la empresa matriz de Google Alphabet, trabaja bajo principios similares.

Las posibilidades de que la inteligencia artificial desarrolle sus propios lenguajes plantea algunas cuestiones interesantes: ¿Nos parece bien o los investigadores deberían tratar de pararlo? ¿Qué beneficios podría tener? ¿Qué sistema de control deberíamos crear?

Facebook se negó a hacer comentarios.

El problema se va a volver más relevante. Facebook ha impulsado de forma significativa los chatbots en su app Messenger. La empresa quiere a sus 1,200 millones de usuarios usando Messenger para pedir comida o comprar. Facebook también quiere ser una utopía del servicio al cliente, donde la gente envía mensajes de texto a bots en lugar de llamar a una empresa por teléfono

Mientras tanto, gigantes tecnológicos como Amazon con su software de ayuda digital Alexa o Google con su Assistant están invirtiendo mucho en machine learning e inteligencia artificial.

Al final, Facebook hizo que sus bots dejaran de crear lenguajes porque ese no era el objetivo inicial del estudio.

Pero es una cuestión que seguiremos planteándonos durante mucho tiempo.