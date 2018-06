Facebook

Cada vez hay menos fronteras para comunicarnos con personas que no hablan nuestro idioma. Mientras que los chats se han convertido en una de las maneras más comunes de conversar con amigos de todo el mundo, la traducción en tiempo real no siempre ha estado disponible, en particular en Facebook Messenger, en donde desde hoy podrás traducir de forma instantánea de inglés a español y viceversa.

La herramienta, llamada M Translations, automáticamente traducirá idiomas dentro del app de Messenger. La compañía dijo el jueves que de momento esta nueva funcionalidad estará disponible entre usuarios de Estados Unidos y México.

M Translations fue anunciada por primera vez en abril en la conferencia F8 para desarrolladores de Facebook. En aquél momento solamente estaba disponible para los usuarios de Marketplace, la tienda de compra y venta de la red social, similar a eBay o Craiglist, en donde Messenger era la herramienta para finalizar transacciones.

Esta herramienta de traducción es parte de M Suggestions, una función de Messenger que utiliza Inteligencia Artificial para permitir que las personas seleccionen respuestas rápidas, hagan planes o acuerden un aventón a algún lugar.

Esta novedad llega justo cuando Facebook está intentando convertir a Messenger en más que una alternativa para enviar mensajes de texto. La aplicación ya incluye videojuegos, tienda y pagos.

¿Cómo funcionan las traducciones de Facebook Messenger?

M Translations funciona de manera sencilla dentro de la aplicación de Messenger. Si tu idioma por defecto en el app es español y recibes un mensaje en inglés, el software de Facebook te preguntará si quieres traducirlo. Si estás de acuerdo, lo traducirá y desde entonces podrás configurar una traducción automática para todas las conversaciones que tengas en inglés.

Desde luego, si tu idioma por defecto es el inglés, el proceso será a la inversa. Facebook dijo a través de un comunicado que espera lanzar esta función es más idiomas y países pronto.

En mayo Facebook se propuso renovar Messenger. Entonces dijo que simplificaría la forma en la que lo ves, que traería modo noche y que desplegaría el traductor para todos. Sin embargo la empresa no ha indicado si M Translator podría llegar a Instagram o WhatsApp en el futuro.