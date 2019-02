Facebook cerrará parcialmente programas de investigación de usuarios: reporte

Facebook toma cartas en el asunto sobre el escándalo de Onavo y Research, dos aplicaciones utilizadas para obtener información del uso de los smartphones de usuarios con los apps instalados.

El sitio TechCrunch, que fue el que dio a conocer el uso de estos servicios, ahora dice que el app Onavo dejará de funcionar en Android, mientras que el programa Research dejará de reclutar usuarios que conscientemente entregaban su información de uso a Facebook a cambio de una compensación monetaria.

La aplicación Onavo, que se describía como un servicio de red privada virtual (VPN), ya solo operaba en Android, pues Apple ordenó a Facebook eliminarla desde agosto pasado. Según TC, Onavo seguirá operando como VPN en Android por un tiempo no especificado para que los usuarios encuentren otro app sustituto. Mientras que continua operando, el app ya no recolectará información de los usuarios.

El programa Research que seguía operando en Android, ya no reclutará nuevos usuarios, dice TC, pero Facebook seguirá realizando estudios sobre la información recolectada. Esta aplicación dejó de estar disponible en el iPhone luego de que TC reveló hace unas semanas que Facebook estaba distribuyendo el app usando un certificado empresarial de Apple, una práctica estrictamente prohibida por la fabricante del iPhone.

Facebook compró el app Onavo en 2013 por alrededor de US$200 millones, dice TC. El app, como cualquier otro VPN, prometía protección en redes públicas y la ayuda a aminorar el consumo de datos en redes celulares, pero al mismo tiempo analizaba el tráfico en el dispositivo. TC dice que Facebook descubrió vía Onavo qué apps utilizan los usuarios, las tendencias y observar las prácticas de sus competidores.

El cierre de estas aplicaciones se da en una época marcada para Facebook por los escándalos de seguridad. Facebook apenas se está recuperando del escándalo de Cambridge Analytica, que se dio a conocer en marzo de 2018. La consultoría digital con sede en el Reino Unido utilizó los datos personales de aproximadamente 87 millones de personas sin su permiso, causando un gran revuelo en todo el mundo.

