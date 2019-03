EE.UU. presenta cargos contra Facebook por discriminación en el tema vivienda

Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) presentó el jueves cargos en contra de Facebook por violar la Ley de Vivienda Justa a través de anuncios dirigidos.

Los cargos llegan después de una queja levantada en agosto de 2018 que alegaba que la red social permite a los propietarios y vendedores de casas participar en la discriminación de la vivienda al excluirlos por motivos de género, raza, circunstancias personales o donde viven.

"Facebook está discriminando a las personas según quiénes son y dónde viven", dijo el secretario de HUD, Ben Carson en un comunicado. "Usando una computadora para limitar las opciones de vivienda de una persona puede ser tan discriminatorio como azotar una puerta en la cara de alguien".

La queja inicial vino después de una investigación de 2016 de ProPublica que mostró que los anuncios de vivienda en la red social podrían ser dirigidos hacia personas y grupos muy específicos, y luego eso ocurrió una vez más un año más tarde, impactando negativamente a las personas protegidas por una ley conocida como Fair Housing Act.

"Incluso cuando nos enfrentamos a las nuevas tecnologías, las leyes de vivienda justa promulgadas hace más de medio siglo siguen siendo claras: la discriminación en la publicidad relacionada con la vivienda es ilegal", dijo el asesor general de HUD, Paul Compton, en el comunicado emitido el jueves.

Facebook se mostró sorprendida por los cargos y dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a CNET que estaba trabajando con HUD para prevenir dicha discriminación.

"Mientras estábamos ansiosos por encontrar una solución, HUD insistió en el acceso a información confidencial, como datos de usuarios, sin las garantías adecuadas. Estamos decepcionados por la noticia de hoy, pero continuaremos trabajando con expertos en derechos civiles en estos temas", escribió un portavoz de Facebook.

El gigante de los medios sociales también dijo que alcanzó "acuerdos históricos" con la National Fair Housing Alliance, la ACLU y otros grupos de defensa sobre los cambios en su sistema de anuncios.

Estos cargos marcan apenas el último incidente que cuestiona la forma en que Facebook lleva a cabo su negocio. La empresa ha sido criticada por la forma en que recopila los datos de los usuarios desde marzo pasado.

