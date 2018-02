CNET

Facebook está probando una función que permite a algunos usuarios registrar una reacción negativa a los comentarios en la red social, pero no es el botón "No Me Gusta" que muchos usuarios han deseado durante mucho tiempo.

Algunos usuarios de Facebook informaron en Twitter que vieron un botón "downvote" el jueves en la sección de comentarios de las publicaciones en las páginas públicas de Facebook. Cuando se selecciona, el botón ofrece opciones de informes como "ofensivo", "engañoso" y "fuera del tema".

Facebook confirmó el jueves por la noche que está realizando una breve prueba de la función de moderación de comentarios en un pequeño grupo de usuarios de Android que hablan inglés.

"No estamos probando un botón de No Me Gusta", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "Estamos explorando una función para que las personas nos envíen feedback sobre los comentarios en publicaciones públicas. Esto solo se aplica a un pequeño grupo de personas en los EE. UU.".

Un botón de "No Me Gusta" ha estado en la lista de deseos de muchos usuarios desde que Facebook lanzó su botón "Me Gusta" en febrero de 2009. La función "Me Gusta" permite a los usuarios expresar su aprobación para los mensajes, fotos y otros contenidos publicados por sus amigos. Sin embargo, no permite a los usuarios expresar opiniones negativas rápidamente.

En 2016, el gigante de las redes sociales les dio a los usuarios la opción de elegir entre una colección de emojis llamada "Reacciones" para responder a publicaciones con emociones más matizadas que "me gusta". Los nuevos símbolos representaban expresiones de amor, risa, sorpresa, tristeza e ira.

A diferencia del botón "Me Gusta" o "Reacciones", el nuevo botón en fase de pruebas que podría ser traducido como "voto negativo", no se trata de dar retroalimentación a los comentaristas sino a Facebook. La intención es dar a los usuarios una forma de marcar los comentarios inapropiados o engañosos, dijo Facebook.

Esta acción no afectará el ranking de los comentarios, y los usuarios ni siquiera verán cuántas personas votaron negativamente un comentario.

Facebook dijo que actualmente no hay planes para expandir la función.