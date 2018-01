Agrandar Imagen Facebook

Facebook quiere dar noticias locales comenzando con seis ciudades en Estados Unidos.

La compañía debutó el miércoles una nueva sección llamada "Today In" (algo que en español sería como "Hoy en") dentro de su aplicación móvil, que mostrará información local a los usuarios que viven o se ubican en las ciudades participantes.

Por ahora, este programa está habilitado en Nueva Orléans, Little Rock, Arkansas; Billings, Montana; Peoria, Illinois; Olympia, Washington, y Binghamton, Nueva York. La sección mostrará información local que puedan ser importantes para los usuarios en esas ciudades.

Today In será una sección curada por personas y algoritmos trabajando en conjunto y las noticias que se incluyan en sección serán elegidas por el personal de Facebook, para evitar que se propaguen o se publiquen noticias falsas por error —un problema que atormenta a Facebook.

De hecho, la compañía enfrenta un duro escrutinio por no poner las suficientes medidas para evitar que noticias falsas creadas por páginas de Facebook —específicamente creadas para viralizar información falsa— se dispersen.

Esta nueva sección la podrás ver al desplegar el icono de la hamburguesa (☰) en la esquina inferior derecha de tu aplicación. Si no aparece en tu aplicación es que aún no lo tienes activo (cosa que está sucediendo de forma gradual) o que no funciona en tu ciudad.