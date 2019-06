Study: un nuevo app de Facebook que te paga para rastrear lo que haces en tu teléfono

Angela Lang/CNET

Facebook tiene una nueva aplicación que pagará a los usuarios por darle información sobre cómo usan las aplicaciones del teléfono.



Study From Facebook es la forma en que la red social conocerá cómo los usuarios usan las aplicaciones móviles. Según su página oficial, a los participantes se les pagará por aceptar compartir sus datos de uso del teléfono móvil, mostrar qué aplicaciones están instaladas en su teléfono, cuánto tiempo pasa utilizando esas aplicaciones y qué dispositivos se están utilizando.



Ningún tercero puede participar en la recopilación de datos de Study. Facebook publicará anuncios de Study en su plataforma y en otros lugares para que los usuarios hagan click en ellos y se registren para posteriormente ser seleccionados (o no) por Facebook. No se requiere necesariamente tener una cuenta de Facebook para poder compartir datos con Facebook.

Si Facebook los selecciona, los usuarios recibirán una invitación para descargar la aplicación, que no funcionará sin ella. La compañía está trabajando con la empresa de análisis de aplicaciones móviles, Applause, que maneja parte de la logística del programa.



No se dieron detalles sobre cuánto dinero recibirían los elegidos como compensación por su información.



En cuanto a por qué Facebook quiere esta información, la compañía dice que usará la información para mejorar sus productos. La plataforma de redes sociales también dijo que no recopilará la ID de usuario, contraseñas u otro contenido que se pueda compartir, como mensajes.



En enero, Facebook cerró su aplicación Facebook Research, que desde 2016 había estado pagando US$20 al mes a las personas que compartían sus datos de uso con la empresa. Facebook sacó otra aplicación, Onavo, de las tiendas de aplicaciones en febrero después de que violara las pautas de privacidad de Apple.