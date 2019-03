Facebook sufrió el apagón más largo de su historia –y a Telegram le gustó eso

Agrandar Imagen Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Facebook experimentó el miércoles un apagón que afectó a casi todas sus plataformas incluyendo WhatsApp, Instagram, Oculus y a la propia red social Facebook.

El apagón comenzó el miércoles 13 de marzo alrededor de las 9 de la mañana (hora del Pacífico de Estados Unidos) y se prolongó por más de 20 horas, convirtiéndose en la caída de servicio más larga en la historia de la compañía de Mark Zuckerberg (su anterior récord data de 2008).

Los millones de usuarios de todas estas plataformas pasaron horas de sufrimiento preguntándose dónde subirían las fotos de su gatito, sus selfies haciendo ejercicio o de su última comida; pero todo era risas y diversión para Telegram, un app de mensajería rival de WhatsApp.

Pavel Durov, presidente ejecutivo de Telegram, dijo —en Telegram— que su red social se vio beneficiada por la caída de Facebook y abrió las puertas al resto de interesados. "Vi 3 millones de nuevos usuarios registrándose en Telegram durante las últimas 24 horas, dijo Durov la madrugada del 14 de marzo. "Bien. Tenemos privacidad real y espacio ilimitado para todos".

Telegram no se equipara (aún) en número de usuarios de WhatsApp. El servicio ruso cuenta con unos 200 millones de usuarios activos al mes (cifra oficial de 2018) mientras que WhastApp (propiedad de Facebook) ya presume de más de 2,000 millones. Sin embargo, no cabe duda que un apagón como el del miércoles no hace más que fortalecer a los rivales de la gigantesca red de Zuckerberg.