¿Has amenazado a Facebook? Podrías estar en una lista interna de seguridad

Si estás conectado a Internet es posible rastrear tu ubicación, y si amenazas a Facebook, ten por seguro que la compañía sabe dónde estás.

La gigante de redes sociales le confirmó este hecho a CNET en Español después de que CNBC reportó el jueves que Facebook mantiene una lista de usuarios que han amenazado a la compañía o a sus empleados. En la lista también están exempleados por haber exhibido algún tipo de mal comportamiento.

El equipo de seguridad de la compañía puede ubicar a estas personas usando la información que los mismos usuarios han proveído en las plataformas de Facebook.

La lista, la cual se llama "Be on the lookout" (o BOLO, en inglés), y que en español se traduciría como "estar alerta", fue creada en 2008 y contiene el nombre de cientos de personas, según le dijeron a CNBC cuatro exempleados de seguridad de Facebook.

"La lista BOLO existe. Es un estándar en temas de seguridad corporativa. No puedo compartir cuántas personas están en la lista", le dijo a CNET en Español Anthony Harrison, director de relaciones corporativas con los medios en Facebook, por email. Harrison agregó: "Les sugiero que consulte con otras compañías acerca de sus prácticas de seguridad. Sospecho que descubrirán que también están haciendo lo mismo para proteger a sus empleados".

Hemos solicitado comentarios de Apple, Amazon, Twitter y Google sobre si mantienen una lista BOLO. Estas compañías no contestaron inmediatamente.

Según CNBC, cada vez que una persona hace una amenaza contra las oficinas, ejecutivos o empleados de Facebook, ese usuario se agrega a la lista BOLO. Luego, el grupo de seguridad recibe una notificación con más detalles que incluyen el nombre de la persona, su foto, su ubicación general y la razón por la cual fue agregada a la lista. La lista se actualiza una vez por semana.

Facebook rastrea activamente sus plataformas por comentarios amenazadores y usa sus apps para ubicar a las personas que han dejado estos mensajes, notó CNBC. Si la amenaza es inminente, esta información se la entrega a las autoridades, según Facebook.

Sin embargo, el hecho de que exista la lista BOLO y lo que haga Facebook con la información de los supuestos emisores de amenazas parece estar protegido bajo los reglamentos federales estadounidenses. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, una agencia federal del Departamento de Trabajo, requiere que las compañías provean un lugar seguro para sus empleados.

"Si saben que hay una amenaza contra ellos, tienen que tomar medidas", le dijo a CNBC Tim Bradley, asesor principal de asuntos laborales con Incident Management Group. "La forma de cómo obtuvieron la información es secundaria al hecho de que tienen el deber de proteger a los empleados".