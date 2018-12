Facebook compartió datos personales de usuarios con firmas tecnológicas: NYT

Agrandar Imagen Xinhua News Agency

Durante años, Facebook permitió que firmas tecnológicas como Amazon, Apple, Spotify, Microsoft, Netflix y Yahoo, entre otras, tuvieran acceso a la información privada de los usuarios dentro de la red social, de acuerdo con un extenso reportaje del New York Times publicado el martes y que suma críticas sobre el manejo de la información y privacidad de los usuarios en la red social.

El Times dice que los permisos a estas empresas son detallados en "cientos" de documentos generados en 2017 por el sistema interno de Facebook para tener un control de las alianzas y que "ofrece el panorama más completo hasta ahora de las prácticas de la red social para compartir información".

La información que Facebook compartió:

Según el reportaje del Times, las compañías acusadas de coludirse con Facebook actuaron de diferente manera, obteniendo distintos tipos de información desde nombres de los usuarios y amigos de estos, hasta la posibilidad de leer los mensajes privados. Estas son las firmas que tuvieron acceso a la información:

Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, pudo ver "virtualmente" todos los nombres de usuarios y de sus amigos en la red social sin su consentimiento

Netflix pudo leer los mensajes privados de los usuarios

Spotify pudo leer los mensajes privados de los usuarios

The Royal Bank of Canada tuvo la capacidad de leer los mensajes privados de los usuarios

Apple tuvo acceso a los contactos y entradas de calendario (Apple dijo al Times que desconocía tener este acceso y que esta información nunca sale del dispositivo del usuario)

Amazon obtuvo los nombres e información de contacto de usuarios a través de sus amigos



Yahoo pudo ver las publicaciones de los amigos de los usuarios. El Times dice que Facebook dijo haber suspendido esta clase de permisos desde hace años, pero Yahoo tuvo este acceso durante este verano

Facebook dijo al Times no haber encontrado evidencia de abuso de esta información por parte de las compañías pero admitió no haber manejado correctamente algunas de estas alianzas en las que algunas empresas tuvieron acceso a los datos de usuarios por más tiempo de lo permitido. Amazon, Microsoft y Yahoo no dieron muchos detalles al Times, pero dijeron haber usado la información "apropiadamente".

La conexion rusa

El reportaje del Times también devela los permisos otorgados a Yandex, un motor de búsqueda ruso. Yandex tuvo acceso a números identificadores únicos de los usuarios incluso después de que Facebook dejó de compartir esta información con otras aplicaciones debido a problemas de seguridad. Yandex, acusada por el gobierno ucraniano por supuestamente enviar datos al gobierno ruso, dijo al Times que no estaba consciente sobre este acceso.

Facebook hizo distintas alianzas con cada una de estas empresas, dice el Times, por eso cada una tuvo acceso distinto y de diferente calibre a la información de los usuarios. Spotify, Netflix y el Royal Bank of Canada podían leer, escribir y borrar los mensajes privados de los usuarios, así como ver los nombres de los participantes en el chat. Los documentos obtenidos por el Times demostraron que estos permisos iban por encima de lo necesario por estas empresas para integrar sus servicios con Facebook.

Representantes de Spotify y Netflix dijeron desconocer el poder que Facebook les había concedido. Spotify, que podía ver los mensajes de 70 millones de usuarios al mes, aún ofrece la opción de compartir música a través de Facebook Messenger, dice el reportaje; Netflix y el banco canadiense ya no necesitan acceso a los mensajes porque desactivaron las funciones con Messenger, agrega.

"El intercambio [de datos] tenía la intención de beneficiar a todos", dice el reportaje. "Ayudando a su crecimiento masivo, Facebook obtendría mas usuarios, aumentando sus ingresos por publicidad. Las compañías asociadas obtenían funciones para hacer más atractivos sus productos. Los usuarios de Facebook se conectarían con amigos a través de diferentes dispositivos y sitios. Pero Facebook también asumió un poder extraordinario sobre la información de sus 2,200 millones de usuarios — y el control se ha manejado con poca transparencia o supervisión externa".

Puedes leer el resto del reportaje y hallazgos del Times, en este enlace.

LEER: Cómo borrar tu cuenta de Facebook para siempre